Argentina exportará vacunas antigripales a toda la región tras un acuerdo histórico con la OPS

Gracias a una alianza estratégica entre el organismo panamericano y laboratorios locales, el país producirá dosis contra la influenza para 40 naciones. El proyecto fortalece la capacidad biotecnológica local y garantiza el acceso equitativo a la inmunización en América Latina.

Por un acuerdo, Argentina exportará vacunas a Latinoamérica y el Caribe. 

Argentina comenzará a exportar vacunas antigripales a toda América Latina, lo que la posicionará como un polo estratégico de salud para la región. Este avance surge de un acuerdo clave entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los laboratorios Sinergium Biotech y CSL Seqirus para garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales mediante el Fondo Rotatorio regional.

La iniciativa contempla que la planta ubicada en Garín, Buenos Aires, realice el llenado y la distribución de las dosis para 40 países. El entendimiento utiliza un mecanismo de compra conjunta que promueve la equidad sanitaria en el Caribe y América Latina, según reportó Infobae. La tecnología de cultivo celular permitirá inmunizaciones más eficientes, tanto para combatir la influenza como para potenciales escenarios pandémicos.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, visitó el país para encabezar el encuentro junto al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. "La producción regional de vacunas es un componente esencial de la seguridad sanitaria en las Américas", afirmó el directivo de la entidad internacional durante la presentación oficial. El funcionario destacó que este paso "reduce dependencias externas" y "mejora la preparación ante epidemias".

Reunión Ministerio de Salud
Del encuentro participaron miembros de ANMAT, funcionarios del Ministerio de Salud, directivos de la OPS y representantes de laboratorios nacionales e internacionales.

Alianza para la producción y transferencia tecnológica en Garín

El convenio establece que la firma internacional CSL Seqirus proveerá su gama de inmunizaciones para la influenza estacional y virus pandémicos. Por su parte, la compañía argentina Sinergium Biotech aportará su capacidad industrial y regulatoria para coordinar la logística regional. Esta colaboración integra procesos de vanguardia que superan los métodos de fabricación previos.

"Argentina cuenta con una base biotecnológica sólida y recursos humanos altamente calificados", aseguró Santiago Cornejo, gerente ejecutivo de los Fondos Rotatorios. El especialista añadió que "se espera que el país no solo fortalezca su capacidad productiva, sino que amplíe la oferta regional de vacunas". La meta busca consolidar al país como un actor estratégico global.

La integración de la ANMAT permitirá que sus autorizaciones sean reconocidas automáticamente por los países que participan en el Fondo Rotatorio. Este avance agiliza la exportación de medicamentos y posiciona al organismo local como un referente regional de confianza. El esquema generará divisas anuales por u$s250 millones y la creación de empleo de calidad para el país.

Vacunas - Sinergium Biotech en Garín.
La planta productora de Sinergium Biotech en Garín.

El impacto sanitario de la inmunización en las Américas

Según datos de la OPS, entre 2015 y 2019, la influenza estacional provocó más de 320.000 hospitalizaciones y cerca de 47.000 muertes por año en seis países sudamericanos. La vacunación es la herramienta principal para prevenir complicaciones graves y fallecimientos en los grupos de riesgo. Las nuevas dosis presentan una efectividad superior a los métodos tradicionales de elaboración de fármacos.

Lorna Meldrum, directiva de CSL Seqirus, sostuvo que "la influenza estacional continúa representando una carga significativa para las familias, las comunidades y los sistemas de salud". La ejecutiva resaltó que la alianza unirá la fortaleza de su portafolio con las redes regionales y permitirá "apoyar a los países a fortalecer sus esfuerzos de prevención".

La tecnología de cultivo celular ofrece ventajas clave en la preparación frente a crisis sanitarias o futuras pandemias globales. Los especialistas concuerdan en que este método reduce la dependencia de insumos críticos y facilita una fabricación más eficiente respecto a los sistemas convencionales. Las vacunas basadas en células coinciden fielmente con las cepas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente.

