La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste" A dos años de la separación de la actriz, el humorista rompió el silencio con una mezcla de ironía y sinceridad.







El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida. Redes sociales

El Turco Naim habló de su expareja Emilia Attias, tras 20 años de relación y una separación que todavía duele, y sorprendió con un gracioso comentario cuando le preguntaron sobre el presente de la actriz y su nueva pareja, el economista y empresario Guillermo Freire, desde 2024: "Veníamos bien", lanzó, aunque no pudo disimular su malestar.

Durante la nota para un programa de televisión, el humorista enfrentó una pregunta sobre la actriz y, al principio, respondió con una ironía: "¿Qué Emilia? ¿Emilia Mazer?", bromeó.

A pesar del tono cordial, Naim no dejó pasar la inquietud del periodista Matías Vázquez, en el estudio de Puro Show, por El Trece, y disparó: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta". Con su respuesta dio a entender que, si bien es un tema que está sanando, todavía está sensible por la ruptura con la mediática.

El actor trató de salir de la situación con risas, pero se puso serio serio cuando habló de la hija que tienen con Attias, Gina, que cumplió 9 años en octubre. "Todo bien. Somos papás de Gigi, que es lo más grande que tenemos los dos. ¿Cómo no vamos a estar bien? Buena onda", dijo.