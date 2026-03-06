El piloto argentino y su par británico protagonizaron una temeraria acción durante la segunda fecha de práctica libre previo al Gran Premio de Australia que requirió la intervención de los comisarios de la Fórmula 1. Cuál fue la resolución final.

Durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia por la primera fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto y su par británico Lewis Hamilton protagonizaron un incidente que, si bien no pasó a mayores, provocó las quejas del corredor europeo. Ante esta situación, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió convocar al deportista nacional para que brinde su declaración del hecho y resolver una penalización en su contra.

El hecho ocurrió cuando Colapinto circulaba lento por la recta principal y sobre el carril más rápido. En ese momento, Hamilton venía a pura aceleración de su Ferrari y se encontró de pronto con el Alpine, al que pudo esquivar gracias a un volantazo. Esta situación causó el disgusto del piloto británico, por lo que la FIA citó al corredor argentino para que brinde su declaración sobre el episodio.

Colapinto explicó que su auto padeció un falso punto muerto al acercarse a la última curva y que perdió tracción al girar hacia la recta final. Además, el argentino comenzó a prestarle atención a su equipo, que le daba instrucciones para resolver el problema.

Además, el deportista nacional aseguró que desde Alpine le indicaron que se mantenga a la izquierda de la pista porque las notas de competición del director de carrera marcaban la salida de emergencia a la izquierda de la recta principal.

Tras escuchar la declaración de Colapinto, finalmente la FIA resolvió no sancionar al piloto argentino, quien disputará este domingo la primera fecha del Gran Premio de Australia del campeonato mundial de la Fórmula 1.

formula 1 temporada 2026 @F1

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

El calendario oficial de la Fórmula 1 2026 comenzará el domingo 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia, un clásico del inicio del campeonato. La carrera tendrá lugar a la 1 de la mañana de Argentina, con un total de 58 vueltas pautadas.

Sin embargo, las actividades oficiales comenzarán unos días antes y se podrán seguir a través de distintas plataformas y las redes sociales oficiales de F1 y las escuderías. Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de eventos se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina con la práctica libre 1.

franco-colapinto

Los entrenamientos previos a la carrera continuarán durante la madrugada y la noche del viernes. Mientras que la clasificación podrá verse el sábado 7, comenzando a las 2 de la madrugada (hora argentina).

Esta temporada marca el principio de una nueva era tecnológica en la categoría reina con cambios reglamentarios en los motores y la aerodinámica, prometiendo un espectáculo renovado en cada una de las 24 paradas que componen el campeonato mundial.

Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026

Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.

Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.