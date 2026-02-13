Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II La actriz sorprendió con fotos exclusivas de su transformación para interpretar a su personaje Nicole García, en la producción de Sebastián Ortega. + Seguir en







La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. Redes sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez mostró en sus redes la impresionante transformación para su personaje en la serie En el Barro II que se estrena este viernes 13 en Netflix.

La modelo compartió un carrusel de imágenes donde se la ve caracterizada de La Gringa, el personaje de una presa en el spin-off de El Marginal con la producción de Sebastián Ortega.

La artista se sumó a la segunda temporada de la serie sobre la historia de mujeres en un penal, donde interpreta a una trabajadora sexual VIP llamada Nicole García.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA CHINA (@sangrejaponesa) En esta nueva etapa, las vidas transcurren dentro y fuera de la cárcel, tal el personaje de Suárez que sale para ejercer la prostitución y poder mantener a su hijo que vive con su madre.

Esta entrega contará con la presencia del cantante L-Gante, los actores Pablo Rago, Victorio D’Alessandro y Osmar Núñez, además del regreso de Juan Minujín y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Che Netflix (@chenetflix) En el Barro II: cómo ver la segunda temporada La producción En el Barro II de Sebastián Ortega se estrena este viernes 13 de febrero en Netflix. Con varias incorporaciones en el elenco, entre ellas Eugenia "China" Suárez, se desarrolla en la cárcel conocida como La Quebrada. La ficción es una continuación de la historia de El Marginal. La sinopsis oficial detalla que Gladys Guerra (Ana Garibaldi) deberá confrontar el liderazgo de la Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás, quien maneja a las reclusas como quiere.