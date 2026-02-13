IR A
IR A

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

La actriz sorprendió con fotos exclusivas de su transformación para interpretar a su personaje Nicole García, en la producción de Sebastián Ortega.

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Redes sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez mostró en sus redes la impresionante transformación para su personaje en la serie En el Barro II que se estrena este viernes 13 en Netflix.

Los Piojos, Las Pelotas, Bersuit y Divididos, protagonistas de la primera edición del Cosquín Rock, en febrero de 2001.
Te puede interesar:

Se cumplen 25 años del primer Cosquín Rock: el sacrilegio que se convirtió en religión

La modelo compartió un carrusel de imágenes donde se la ve caracterizada de La Gringa, el personaje de una presa en el spin-off de El Marginal con la producción de Sebastián Ortega.

La artista se sumó a la segunda temporada de la serie sobre la historia de mujeres en un penal, donde interpreta a una trabajadora sexual VIP llamada Nicole García.

Embed

En esta nueva etapa, las vidas transcurren dentro y fuera de la cárcel, tal el personaje de Suárez que sale para ejercer la prostitución y poder mantener a su hijo que vive con su madre.

Esta entrega contará con la presencia del cantante L-Gante, los actores Pablo Rago, Victorio D’Alessandro y Osmar Núñez, además del regreso de Juan Minujín y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

Embed

En el Barro II: cómo ver la segunda temporada

La producción En el Barro II de Sebastián Ortega se estrena este viernes 13 de febrero en Netflix. Con varias incorporaciones en el elenco, entre ellas Eugenia "China" Suárez, se desarrolla en la cárcel conocida como La Quebrada. La ficción es una continuación de la historia de El Marginal. La sinopsis oficial detalla que Gladys Guerra (Ana Garibaldi) deberá confrontar el liderazgo de la Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás, quien maneja a las reclusas como quiere.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras el escándalo con Griselda Siciliani, Luciano Castro se internó por voluntad propia

Se conoció la primera foto de Luciano Castro internado

últimas noticias

play
La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

Hace 14 minutos
play

Denunciaron a Caputo por manipulación de dato, tras el escándalo del INDEC

Hace 37 minutos
¿Quién es Luciano Darderi?

El tenista nacido en Villa Gesell que juega para Italia y juega el Argentina Open: quién es Luciano Darderi

Hace 47 minutos
La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

Hace 1 hora
El paseo se destaca para conocer Buenos Aires.

Este es el paseo literario que tiene Buenos Aires y está cargado de historia

Hace 1 hora