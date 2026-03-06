6 de marzo de 2026 Inicio
La industria no encuentra piso: alcanzó su séptima caída internanual consecutiva

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025, mientras que la construcción aumentó 1,2% interanual.

La industria manufacturera cayó impulsada por la apertura comercial.

La industria manufacturera argentina comenzó el 2026 con otro numero negativo y alcanzó su séptima caída interanual consecutiva en enero: el Índice de producción industrial (IPI) registró un descenso del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior (en términos mensuales mejoró 3,1%). Diez de las dieciséis divisiones industriales presentaron retrocesos interanuales, con marcados desplomes en los rubros más expuestos a la apertura comercial.

Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de Marcos Galperín.
Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes el índice de producción industrial (IPI) manufacturero junto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del primer mes del año. El desplome fue particularmente agudo en sectores estratégicos por su capacidad de generación de empleo y valor agregado.

Vehículos automotores fue uno de los rubros más castigados, con una baja del 25,7% interanual. Según el reporte, se produjo una menor cantidad de automóviles y utilitarios, mientras que las ventas a concesionarios de unidades nacionales cayeron un 25,7%. En tanto, Maquinaria y equipo registró una disminución del 20,2%. Dentro de este rubro, la fabricación de maquinaria agropecuaria (tractores y cosechadoras) se hundió un 32,1%, mientras que los aparatos de uso doméstico (heladeras, lavarropas y cocinas) cayeron un 35,8%.

En tanto, Textiles y Calzado se contrajo un 23,9%, mientras que el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 20,6%. Los empresarios del sector advirtieron sobre una menor demanda en el mercado interno y una mayor competencia de productos importados. Sin embargo, en términos mensuales la industria mejoró 3,1% y la producción fue la más alta desde junio del año pasado, según tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo.

La construcción, con un leve respiro: creció un 1,2% interanual pero se estancó en el mes a mes

A diferencia de la industria manufacturera, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró en enero una suba del 1,2% respecto al mismo mes de 2025. Sin embargo, al analizar la evolución mensual, la serie desestacionalizada mostró una variación cercana a cero (0,0%) en comparación con diciembre de 2025, lo que marcó un freno en la velocidad de recuperación del sector.

El informe del INDEC reveló una fuerte polarización en el consumo de insumos: mientras que el rubro "Resto" (que abarca grifería, tubos de acero y vidrio) voló un 60,5% y el hormigón elaborado subió un 16,9%, los materiales vinculados a la etapa inicial de las obras sufrieron caídas significativas. Entre los retrocesos más marcados se encuentran las cales (-15,0%), los ladrillos huecos (-14,9%), el hierro redondo y aceros para la construcción (-10,0%) y el cemento portland (-5,3%).

En lo que respecta al mercado laboral, los datos consolidados a diciembre de 2025 indicaron que los puestos de trabajo registrados en el sector privado crecieron un 3,3% interanual, sumando un total de 380.880 empleos formales. Asimismo, la superficie autorizada por los permisos de edificación cerró el año con signo positivo, registrando una suba del 7,7% en diciembre. A futuro, el 67,7% de las empresas dedicadas a la obra privada estima que el nivel de actividad no cambiará en el trimestre febrero-abril de 2026, aunque un 15,6% todavía prevé nuevas caídas debido a los altos costos de construcción y la caída de la actividad económica.

