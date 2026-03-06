La industria no encuentra piso: alcanzó su séptima caída internanual consecutiva El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025, mientras que la construcción aumentó 1,2% interanual. Por + Seguir en







La industria manufacturera cayó impulsada por la apertura comercial. Los Andes

La industria manufacturera argentina comenzó el 2026 con otro numero negativo y alcanzó su séptima caída interanual consecutiva en enero: el Índice de producción industrial (IPI) registró un descenso del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior (en términos mensuales mejoró 3,1%). Diez de las dieciséis divisiones industriales presentaron retrocesos interanuales, con marcados desplomes en los rubros más expuestos a la apertura comercial.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes el índice de producción industrial (IPI) manufacturero junto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del primer mes del año. El desplome fue particularmente agudo en sectores estratégicos por su capacidad de generación de empleo y valor agregado.

La construcción aumentó 1,2% interanual en enero de 2026 y tuvo una variación positiva cercana al 0,0% respecto de diciembre https://t.co/AdXAXPrb7P pic.twitter.com/hJAAaTTNWT — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 6, 2026 Vehículos automotores fue uno de los rubros más castigados, con una baja del 25,7% interanual. Según el reporte, se produjo una menor cantidad de automóviles y utilitarios, mientras que las ventas a concesionarios de unidades nacionales cayeron un 25,7%. En tanto, Maquinaria y equipo registró una disminución del 20,2%. Dentro de este rubro, la fabricación de maquinaria agropecuaria (tractores y cosechadoras) se hundió un 32,1%, mientras que los aparatos de uso doméstico (heladeras, lavarropas y cocinas) cayeron un 35,8%.

En tanto, Textiles y Calzado se contrajo un 23,9%, mientras que el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 20,6%. Los empresarios del sector advirtieron sobre una menor demanda en el mercado interno y una mayor competencia de productos importados. Sin embargo, en términos mensuales la industria mejoró 3,1% y la producción fue la más alta desde junio del año pasado, según tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo.

La construcción, con un leve respiro: creció un 1,2% interanual pero se estancó en el mes a mes A diferencia de la industria manufacturera, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró en enero una suba del 1,2% respecto al mismo mes de 2025. Sin embargo, al analizar la evolución mensual, la serie desestacionalizada mostró una variación cercana a cero (0,0%) en comparación con diciembre de 2025, lo que marcó un freno en la velocidad de recuperación del sector.