Terror en Tres Arroyos: se trabó una vuelta al mundo y casi termina en tragedia

La atracción permaneció detenida varios minutos, mientras varias personas corrían riesgo de caer al vacío y crecía la desesperación en el lugar. Finalmente, los ocupantes debieron ser rescatados de manera artesanal, bajándolos de a uno.

Terror en la vuelta al mundo en el inicio de la Fiesta Provincial del Trigo, en la localidad bonaerense de Tres Arroyos.

Varias personas resultaron heridas este jueves por la noche en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, cuando el clásico juego de parque de diversiones de "La vuelta al mundo" sufrió una avería. El incidente sucedió durante la primera jornada de la Fiesta Provincial del Trigo.

Por un acuerdo, Argentina exportará vacunas a Latinoamérica y el Caribe. 
Argentina exportará vacunas antigripales a toda la región tras un acuerdo histórico con la OPS

Todo se originó cuando el aparato se detuvo repentinamente, lo que generó pánico y desesperación en las personas que quedaron atrapadas en las cabinas, a varios metros de altura. Para sumar tensión, familiares y amigos que observaban la escena desde el suelo escuchaban sus gritos desesperados sin poder ayudarlos.

El momento más caótico sucedió cuando una de las personas afectadas se cayó de una de las cabinas, que se dio vuelta. Por suerte, se encontraba a pocos metros de altura y tan solo resultó con heridas leves.

La atracción permaneció detenida durante varios minutos, mientras crecía la desesperación en el lugar. Finalmente, quienes estaban arriba del juego debieron ser rescatados de manera artesanal, bajándolos uno por uno hasta ponerlos nuevamente en tierra firme. "Podría haber sido una tragedia", repitieron los asistentes al inicio de la Fiesta Provincial del Trigo.

Choque múltiple y un muerto en Chivilcoy por un chico de 14 años al volante

Un hombre de 51 años murió después de producirse un choque múltiple en la ruta 30 de la provincia de Buenos Aires, a la altura de Chivilcoy, causado por la negligencia de un adolescente de 14 años que estaba al volante junto con otros dos menores de edad.

El hecho ocurrió el pasado martes, hacia las once de la mañana y a la altura del kilómetro 476 de la ruta provincial 30. En ese entonces, el chico manejaba un Volkswagen Gol junto a otros dos adolescentes de 16 y 14 años, respectivamente. Pero en su trayecto mordió la banquina y comenzó a dar trompos, hasta que se cruzó de carril y chocó de frente contra otro vehículo. Una camioneta Amarok que iba detrás no pudo esquivar el impacto.

En el choque múltiple falleció el conductor de la camioneta, Rodolfo Marcelo López, de 51 años, y su esposa, Eliana Esther Orellanos, de 38 años, resultó herida. Además, los tres adolescentes que manejaban el Volkswagen Gol también sufrieron heridas, quienes se encuentran fuera de peligro.

choque chivilcoy

Después del brutal accidente, llegaron al lugar bomberos voluntarios, ambulancias del SAME y agentes de la Policía Vial de Chivilcoy. Sin embargo, no pudieron asistir a López, quien había logrado mantenerse con vida varios minutos después del choque.

"Había quedado atrapado dentro del habitáculo junto a la mujer. Lamentablemente falleció minutos antes del arribo de las ambulancias y bomberos. Fue un momento muy feo que me tocó vivir", le contó un testigo a La Razón de Chivilcoy.

El caso está a cargo de la UFI N° 6 de Mercedes. La Justicia aguarda la final recuperación del joven conductor de 14 años para tomar su declaración sobre los hechos.

La jugada ganadora fue registrada en la agencia Nº 342 del departamento 9 de Julio, en San Juan.

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto le descontarán por impuestos

Trump junto al plantel entero de Inter Miami.

La justificación de Mascherano tras la visita a Trump: "Tenemos madurez para separar las cosas"

La conductora contó el lado B de la soltería y la maternidad.

Sabrina Rojas sorprendió con una revelación sobre Luciano Castro: "Es lo único que extraño"

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de marzo

