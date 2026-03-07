Crimen del docente en Caballito: qué revelaron los resultados de la autopsia La víctima, identificada como David Walter Aguirre, tenía 55 años y estaba maniatado y con un trapo en la boca. Se investiga si el fallecido conocía al atacante. Por + Seguir en







Walter David Aguirre era docente universitario. @esp.david.aguirre

La muerte del docente Walter David Aguirre, de 55 años, conmocionó al barrio porteño de Caballito, tras ser hallado en su departamento maniatado y con un trapo en la boca, el pasado miércoles por la madrugada. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia, que determinaron la mecánica de la muerte y el refuerzo de la principal hipótesis de la investigación: fue asesinado por un "viudo negro".

Según confirmaron fuentes judiciales, el profesor universitario fue asesinado mediante un mecanismo de doble asfixia, causado por la remera que tenía en la boca y por la presión que el homicida aplicó sobre el cuello. En la escena del crimen, el departamento donde vivía y trabajaba Aguirre, ubicado en Hidalgo al 375, no había aberturas violentadas y las cámaras registraron su ingreso con un joven que ahora es buscado.

Embed El cuerpo de Aguirre fue hallado por su empleado, minutos después de las 14 del miércoles, en la habitación del inmueble que la víctima también usaba como oficina. Estaba boca arriba, en el piso, las manos maniatadas con un precinto y, a su alrededor, un cajón tirado y dado vuelta sobre la cama, prendas de vestir desordenadas y la mesa de luz abierta con el contenido desparramado.

La Policía de la Ciudad, con los resultados de la autopsia, reforzó la hipótesis que indica que se trató de un robo que terminó en asesinato, cometido por un agresor, caracterizado como "viudo negro", al que la víctima conoció a través de una app de citas.

Quién era David Aguirre, el docente asesinado en Caballito David Aguirre era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde noviembre de 2024 y, al mismo tiempo, era director de la carrera de Administración, desde febrero de 2018 en la Universidad de Flores (UFLO), y también era docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde 2011.

David Walter Aguirre Aguirre fue victima de una muerte violenta. Previamente a este cargo, se desempeñó como profesor asociado en la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales. Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y en el Colegio del Pilar. En 2011, había trabajado como consultor en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, como parte del Programa Conectar Igualdad, donde realizó relevamientos en los distritos de Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy.