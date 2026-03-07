Recorré Argentina en 2026: las imponentes cuevas que parecen irreales

Un cañón rojizo escondido en los Valles Calchaquíes sorprende por sus formaciones de arenisca, trekking exigente y paisajes que recuerdan a escenarios de otro planeta.

Las Cuevas de Acsibi se han convertido en uno de los paisajes más impactantes del norte argentino . Este enclave natural sorprende por la intensidad de sus colores y por la singularidad de sus formaciones geológicas, que parecen esculpidas por el viento y el tiempo en medio de un entorno desértico.

Sus paredes rojizas y formaciones de arenisca generan un paisaje que muchos comparan con Marte o escenas de “El Rey León”.

El sitio es conocido también como el “lugar de fuego” , una denominación que surge de los tonos rojizos intensos que dominan el paisaje. Las paredes de arenisca adoptan formas sinuosas y texturas que recuerdan a velas derretidas, túneles naturales y grietas profundas que transforman el recorrido en una experiencia visual única.

El acceso al lugar se realiza únicamente mediante excursiones organizadas , ya que el cañón se encuentra dentro de una propiedad privada. La travesía combina un traslado inicial en vehículos 4x4 y luego una caminata guiada que permite adentrarse en este escenario natural de enorme valor paisajístico.

Las Cuevas de Acsibi están situadas en la provincia de Salta , dentro de los Valles Calchaquíes , una región conocida por su geografía montañosa y sus paisajes áridos. El acceso más cercano se encuentra a unos 20 kilómetros de Seclantás , un pequeño pueblo que funciona como punto de referencia para quienes desean conocer este sitio.

Ubicadas cerca de Seclantás, las Cuevas de Acsibi atraen cada vez más visitantes que recorren este rincón del turismo natural del norte de Argentina.

El cañón se encuentra dentro de la Finca Montenieva , por lo que el ingreso está regulado y requiere coordinación previa con guías habilitados. Entre ellos aparece Fido Abán, uno de los referentes locales que conduce excursiones hacia el interior del cañón.

Debido a las características del terreno, el tramo inicial hasta el comienzo del sendero se realiza en vehículos 4x4, indispensables para atravesar caminos irregulares y llegar al punto desde donde comienza la caminata.

Qué puedo hacer en las Cuevas de Acsibi, Salta

La experiencia en las Cuevas de Acsibi combina turismo de aventura, exploración natural y observación de paisajes. Una de las actividades principales es el trekking guiado, un recorrido de intensidad media a alta que demanda cerca de cuatro horas entre ida y vuelta desde el punto donde finaliza el trayecto en vehículo.

Durante la caminata se atraviesan pasadizos estrechos, grietas profundas y cavidades naturales, mientras las paredes rojizas crean un entorno visual muy particular. La luz que se filtra entre las formaciones rocosas genera contrastes que convierten al lugar en un destino ideal para la fotografía de paisajes.

Uno de los puntos más emblemáticos del recorrido es la llamada Cueva Principal, una cavidad de gran altura que alberga una formación rocosa con apariencia de serpiente. En algunos sectores también es posible observar pinturas rupestres, vestigios de antiguos habitantes de la región.

El entorno árido y los colores intensos hacen que el paisaje sea comparado frecuentemente con escenarios cinematográficos o incluso con la superficie de Marte, lo que refuerza la sensación de estar recorriendo un lugar fuera de lo común.

Cómo llegar a las Cuevas de Acsibi, Salta

Para llegar a las Cuevas de Acsibi, el primer paso es viajar hasta la provincia de Salta y luego dirigirse al pueblo de Seclantás, ubicado en los Valles Calchaquíes sobre la Ruta Nacional 40. Desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la distancia hasta la capital salteña es de aproximadamente 1.460 kilómetros por ruta, lo que implica un viaje de entre 17 y 18 horas en auto. El recorrido más habitual se realiza por Ruta Nacional 9, pasando por ciudades como Rosario, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán, hasta llegar a la ciudad de Salta. Desde allí restan unos 165 kilómetros hasta Seclantás, trayecto que demanda cerca de 3 horas y media por rutas escénicas de los Valles Calchaquíes.

Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia desde Buenos Aires hasta Salta, un trayecto que suele durar entre 20 y 24 horas, dependiendo del servicio y las paradas intermedias. Una vez en la capital provincial, es posible continuar hacia Seclantás en bus o vehículo, un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros que puede tomar entre 3 y 5 horas según el medio de transporte. Desde ese pequeño pueblo se coordinan las excursiones hacia la Finca Montenieva, punto de acceso a las formaciones rocosas donde se encuentran las cuevas.

Cuevas de Acsibi Turismo aventura en el norte argentino: el trekking por las Cuevas de Acsibi recorre grietas, pasadizos y cavidades naturales dentro de un paisaje desértico. Cuevas de Acsibi

La forma más rápida de llegar es en avión desde Buenos Aires a Salta, con vuelos directos de alrededor de 2 horas y 15 minutos y una distancia aérea cercana a 1.280 kilómetros. Una vez en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, el viaje continúa por tierra hacia Seclantás, desde donde parten las excursiones guiadas hacia las Cuevas de Acsibi. Este último tramo incluye generalmente un traslado en vehículos 4x4 y una caminata dentro del cañón, por lo que se recomienda organizar la visita con operadores locales antes de emprender el recorrido.