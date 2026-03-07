El presidente de Irán apuntó contra Donald Trump y aseguró que no se rendirá ante Israel y Estados Unidos

En medio de nuevos bombardeos sobre Teherán y un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y ataques a Tel Aviv, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dio un discurso en televisión y no dio tregua: “Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba su deseo de rendición incondicional”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que, durante la madrugada, lanzaron más ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teheán y uno 80 aviones d combate israelí atacaron y destruyeron el bunker militar del líder ya fallecido Alí KHamenei.
Por eso, Irán envió una serie de ataque contra el “corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv. Ante esto, Pezeshkian indicó que “El consejo de liderazgo interino acordó ayer que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán provenga de esos países”.
Mientras que, Donald Trump había indicado a través de su red social Truth que “no habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”.
En el marco del conflicto internacional, se escucharon sirenas y explosiones en Jerusalén, pero no se reportaron heridos.