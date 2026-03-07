Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha" La cantante confirmó que ya eligieron el día en que darán el "sí" con el conductor de Gelatina. ¿Cuándo, cómo y dónde será la ceremonia? + Seguir en







Lali advirtió que la celebración será fiel a su estilo y que hay cosas que quedarán en su intimidad. Redes sociales

Después del revuelo que causó Lali Espósito cuando irrumpió en el streaming Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat, la cantante finalmente rompió el silencio sobre la boda: "Hay fecha", lanzó.

En una charla en un móvil de TV, la artista no reveló cómo fue que el conductor le pidió su mano, pero sí mostró el anillo que "es divino", según sus propias palabras.

Ante la insistencia del cronista, subrayó que va a mantener en privado el momento en que Pedro le pidió casamiento: "No lo voy a contar de ninguna manera. Menos en esta circunstancia que tengo un vinito encima, porque te cuento todo", bromeó.

Embed Lali, a solar con #PuroShowNoche. pic.twitter.com/Pq13oSHWNv — eltrece (@eltreceoficial) March 5, 2026 En la charla exclusiva con Puro Show, por El Trece, Espósito dejó en claro su cambio de postura en cuanto al matrimonio. "La gente se queda con lo que quiere... Tengo cara de bolu, pero me operé", concluyó.

Fiel a su estilo, Lali dejó más preguntas que respuestas: lo que se sabe hasta ahora por boca de la pareja es que hay fecha elegida para la ceremonia, que será un encuentro que refleje 100% su estilo descontracturado, y que el compromiso ya es público y oficial.