Un paisaje único en Argentina: las "olas blancas petrificadas" que te van a fascinar

Estructuras inmensas de arena blanca, irregulares e imponentes, por las que se puede caminar y trepar; el destino perfecto para descubrir otro tesoro natural del país.

En un extremo del norte argentino aparece uno de los escenarios naturales más sorprendentes del país: el Campo de Piedra Pómez de Catamarca . El espacio parece sacado directamente de una película de ciencia ficción, porque la superficie parece de otro planeta: a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar se alza un enorme desierto blanco se que se extiende por más de 75 mil hectáreas.

El paisaje del Campo de Piedra Pómez en Catamarca está compuesto por formaciones de roca volcánica blanca que dan la impresión visual de mar de olas blancas, de aspecto lechoso, petrificadas. Con el correr del día, las imágenes cambian: los colores pasan de blanco a tonos rosados, grises e incluso rojizos, según cómo les pegue la luz del sol.

Esa estética casi extraterrestre es justamente lo que lo convirtió en uno de los destinos más fascinantes del norte argentino, aunque es poco conocido. El origen de este campo blanco se remonta a unos 100 mil años atrás, cuando antiguas erupciones volcánicas, principalmente del volcán Blanco o Robledo, expulsaron enormes cantidades de ceniza que, con el tiempo, se compactaron y erosionaron hasta formar las figuras de arena actuales.

El Campo de Piedra Pómez es parte del dentro del departamento de Antofagasta de la Sierra , en plena región de la Puna catamarqueña, uno de los territorios menos poblados del país. Está ubicado a unos 530 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca y forma parte de un área natural protegida.

La localidad más cercana es El Peñón, un pequeño pueblo que funciona como base para quienes quieren visitar el lugar y pasar la noche a resguardo. La región pertenece a la ecorregión del Altoandino y se caracteriza por su clima árido, con escasas precipitaciones y una gran amplitud térmica: durante el día puede hacer calor, pero por la noche las temperaturas bajan de forma marcada.

Qué puedo hacer en Campo de Piedra Pómez, Catamarca

El principal atractivo del Campo de Piedra Pómez es recorrer sus formaciones geológicas únicas. También hay excursiones guiadas, que suelen realizarse en vehículos 4x4 y permiten caminar entre estas gigantescas esculturas, moldeadas por el viento durante miles de años.

Entre los puntos más visitados aparecen los llamados Gigantes de Piedra Pómez, enormes bloques de roca que parecen esculturas humanas, los Balcones de Laguna Purulla, que ofrecen vistas panorámicas de la Puna, y la Lagunita Escondida, un pequeño espejo de agua rodeado por el paisaje blanco que le da una impresión aún más surrealista al lugar.

El Campo de Piedra Pómez también es un destino muy valorado por fotógrafos y amantes del turismo de naturaleza: la luz de la altura y los contrastes del terreno generan escenas impactantes en cualquier momento del día.

Cómo llegar Campo de Piedra Pómez, Catamarca

La puerta de entrada es el pueblo de El Peñón, desde donde parten las excursiones hacia el campo de piedra. Desde San Fernando del Valle de Catamarca hay que recorrer entre 500 y 550 kilómetros, un viaje que puede llevar entre 8 y 10 horas. El camino incluye tramos por la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 43 hasta llegar a Antofagasta de la Sierra.

Desde El Peñón restan unos 35 kilómetros de ripio y arena hasta el campo propiamente dicho. Por las características del terreno, caminos desérticos, altura y falta de señalización, es obligatorio hacerlo en vehículos 4x4 y se recomienda contratar guías locales. Para llegar al Campo de Piedra Pómez en Catamarca desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más común es viajar primero a la ciudad de Catamarca, ya sea en avión o en auto, y luego dirigirse hacia el pueblo de El Peñón.