Franco Colapinto terminó 16° en una accidentada práctica libre del GP de Australia En la previa de la primera clasificación del año en Melbourne, el piloto de Alpine no pudo mejorar el rendimiento de los primeros dos entrenamientos y finalizó en los últimos puestos de un accidentado FP3, que tuvo un fuerte choque de Antonelli con Mercedes.







El circuito de Albert Park está complicando el rendimiento de los Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16° en la tercera y última práctica libre con su Alpine, en el circuito de Albert Park, en la previa de la clasificación del Gran Premio de Australia. Con un giro de 1:21:413, el bonaerense no pudo mejorar el rendimiento de los primeros entrenamientos y la preocupación comenzó a crecer en la escudería de Alpine horas antes de la qualy, programada a partir de las 2.

Tras terminar 16° y 18° en las primeras sesiones de entrenamiento, el corredor de 22 años no logró encontrar el ritmo con su A526 y, al igual que en la jornada del jueves, no fue una de las más destacadas actuaciones del argentino. Había girado 17 vueltas con neumático duro y le quitaron su tiempo de mejora por excederse los límites de la pista. Finalmente, terminó por debajo de su compañero francés, Pierre Gasly, que se ubicó en el 15° lugar a 0.342.

Embed ¡¡DURISIMO CHOQUE DE KIMI ANTONELLI Y BANDERA ROJA EN LA FP3!! La cara de Toto Wolff lo dice todo...



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HDxv3B12pJ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026 La FP3 no fue el mejor entrenamiento para los pilotos, ya que estuvo detenida en varios momentos por diferentes accidentes. El piloto de Williams, Carlos Sainz, se quedó en la entrada de boxes con su monoplaza y la práctica debió suspenderse por unos minutos. Enseguida, Andrea "Kimi" Antonelli sufrió un duro choque con su Mercedes y obligó a detener la sesión con 12 minutos por delante.

Por su parte, el más rápido en el último entrenamiento fue el británico George Russell, con un tiempo de 1:19.053. De esta manera, los equipos ya piensan en la clasificación, programada para las 2 de la mañana del sábado, hora argentina.

colapinto hamilton australia Hamilton casi impacta el auto del argentino en la recta camino a los boxes, en el segundo entrenamiento. AP Photo/Scott Barbour Fórmula 1: los horarios para Argentina y el cronograma del GP de Australia Sábado 7 de marzo