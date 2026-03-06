7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto terminó 16° en una accidentada práctica libre del GP de Australia

En la previa de la primera clasificación del año en Melbourne, el piloto de Alpine no pudo mejorar el rendimiento de los primeros dos entrenamientos y finalizó en los últimos puestos de un accidentado FP3, que tuvo un fuerte choque de Antonelli con Mercedes.

Por
El circuito de Albert Park está complicando el rendimiento de los Alpine.

El circuito de Albert Park está complicando el rendimiento de los Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16° en la tercera y última práctica libre con su Alpine, en el circuito de Albert Park, en la previa de la clasificación del Gran Premio de Australia. Con un giro de 1:21:413, el bonaerense no pudo mejorar el rendimiento de los primeros entrenamientos y la preocupación comenzó a crecer en la escudería de Alpine horas antes de la qualy, programada a partir de las 2.

El A526 de Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado en la P1.
Te puede interesar:

Así fue el primer día de prácticas de Colapinto en Australia

Tras terminar 16° y 18° en las primeras sesiones de entrenamiento, el corredor de 22 años no logró encontrar el ritmo con su A526 y, al igual que en la jornada del jueves, no fue una de las más destacadas actuaciones del argentino. Había girado 17 vueltas con neumático duro y le quitaron su tiempo de mejora por excederse los límites de la pista. Finalmente, terminó por debajo de su compañero francés, Pierre Gasly, que se ubicó en el 15° lugar a 0.342.

Embed

La FP3 no fue el mejor entrenamiento para los pilotos, ya que estuvo detenida en varios momentos por diferentes accidentes. El piloto de Williams, Carlos Sainz, se quedó en la entrada de boxes con su monoplaza y la práctica debió suspenderse por unos minutos. Enseguida, Andrea "Kimi" Antonelli sufrió un duro choque con su Mercedes y obligó a detener la sesión con 12 minutos por delante.

Por su parte, el más rápido en el último entrenamiento fue el británico George Russell, con un tiempo de 1:19.053. De esta manera, los equipos ya piensan en la clasificación, programada para las 2 de la mañana del sábado, hora argentina.

colapinto hamilton australia
Hamilton casi impacta el auto del argentino en la recta camino a los boxes, en el segundo entrenamiento.

Hamilton casi impacta el auto del argentino en la recta camino a los boxes, en el segundo entrenamiento.

Fórmula 1: los horarios para Argentina y el cronograma del GP de Australia

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 02.00 a 03.00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 01.00

Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026

Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.

Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto declaró ante los comisarios por el incidente.

La drástica decisión de la Fórmula 1 tras el incidente entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton

Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en las prácticas libres en el circuito de Melbourne. 

Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora clasifica Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Melbourg, 

Atento Colapinto: todos los cambios técnicos de la Fórmula 1 en 2026

Arranca la temporada 2026 de la F1. 

La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Colapinto como protagonista

Va a ser mi primera vez en un fin de semana de F1 y será una emoción única ver a mis ídolos, reconoció Colnaghi.

Colapinto, Varrone y Colnaghi en la Fórmula 1, F2 y F3: cómo ver las carreras en vivo

Colapinto enfrentó un momento tenso con Briatore en su debut con Alpine.
play

El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"

Rating Cero

Ernestina Pais se contactó con Ángel de Brito para aclarar su situación tras el choque que tuvo en Vicente López.

Ernestina Pais rompió el silencio tras su choque en Vicente López y reveló un gesto que la salvó

Claudia sorprendió al bancar a Messi, tras su visita a Trump.

Claudia Villafañe defendió a Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro"

Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes.

Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Messi por su foto con Trump

La conductora contó el lado B de la soltería y la maternidad.

Sabrina Rojas sorprendió con una revelación sobre Luciano Castro: "Es lo único que extraño"

Evangelina Anderson no se guardó nada.

Evangelina Anderson rompió el silencio tras el descargo de Ian Lucas: "Me molesta..."

Ian Lucas se separó de Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó la separación de Evangelina Anderson

últimas noticias

El aeropuerto Mehrabad, en Teherán, es el más importante de Irán.

Guerra en Medio Oriente: tras un bombardeo de Israel, se incendió el principal aeropuerto de Irán

Hace 1 hora
Ernestina Pais se contactó con Ángel de Brito para aclarar su situación tras el choque que tuvo en Vicente López.

Ernestina Pais rompió el silencio tras su choque en Vicente López y reveló un gesto que la salvó

Hace 1 hora
Javier Milei viajó nuevamente a los Estados Unidos. 

Milei llegó a EEUU para reunirse con Trump, participar del Escudo de las Américas e inaugurar la Argentina Week

Hace 1 hora
Las autoridades demoraron a una joven de 28 años.

La Plata: una mujer apuñaló a un jubilado tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos

Hace 1 hora
El circuito de Albert Park está complicando el rendimiento de los Alpine.

Colapinto terminó 16° en una accidentada práctica libre del GP de Australia

Hace 2 horas