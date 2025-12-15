15 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el rincón natural de paz con casonas coloniales con historia y capillas legendarias

Se encuentra en el Valle de Punilla Norte, cerca de Capilla del Monte, a 90 km de la capital provincial.

San Esteban es una localidad con riqeuza arquitectónica y artística. 

Córdoba Turismo
  • San Esteban es una localidad de Córdoba cercana a Los Cocos y a La Cumbre, que cuenta con amplios espacios verdes.
  • Conserva arquitectura colonial y la casa donde Carlos Gardel filmó una película.
  • También alberga un Molino a Viento declarado Bien de Interés Nacional, asociado a Gustave Eiffel.
  • Es un destino ideal para el descanso y la desconexión en un entorno de naturaleza y tranquilidad.

En las Sierras de Córdoba hay rincones conocidos por su tranquilidad, riqueza histórica y cultural. Este es un destino ideal para quienes buscan relajarse y conectar con el pasado colonial y la naturaleza serrana.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

San Esteban es un verdadero viaje en el tiempo: el pueblo conserva casonas antiguas y arquitectura que datan de la época colonial y principios del siglo XX. Entre sus curiosidades arquitectónicas se destaca el Molino a Viento, un hito singular, declarado Bien de Interés Nacional, diseñado por el famoso ingeniero Gustave Eiffel, el mismo creador de la Torre Eiffel y la Vuelta al Mundo.

En el paraje Dolores se encuentra otro lugar emblemático: la casa donde residió el escritor cordobés Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) y donde escribió su obra Flor de Durazno. Un dato curioso es que en esta casa se filmó la película homónima, donde actuó el gran Carlos Gardel.

Dónde queda San Esteban

San Esteban

Se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, Argentina. Es parte del Punilla Norte, ubicado estratégicamente entre localidades más conocidas como Capilla del Monte (al norte) y La Cumbre o Los Cocos (al sur).

San Esteban está a aproximadamente 90 km de Córdoba Capital y cerca de 800 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en San Esteban

El pueblo se asienta al pie de las Sierras Chicas, cerca del Río Dolores, ofreciendo un paisaje serrano muy sereno, donde realizar trekking o paseos tranquilos.

La antigua estación del Ferrocarril General Belgrano es un punto emblemático. Actualmente, en sus instalaciones funciona la Escuela Municipal de Ceramistas, un foco de arte local, y allí también se encuentra el legendario molino, diseñado por Eiffel.

San Esteban (2)

Por sus rincones aparece el balneario municipal, ideal para disfrutar del río Dolores, sus parrillas y una gran arboleda donde refugiarse del calor del verano. En la localidad se erigen antiguas construcciones coloniales como la Casa San Sebastián y la casa de Hugo Wast, y las capillas Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Dolores, puntos emblemáticos para conocer.

Además, durante los fines de semana, hay una feria que ofrece artesanías, productos gastronómicos y espectáculos musicales. Sus cabañas, hosterías y casas de campo están pensadas para el descanso y la desconexión, lejos del bullicio de las grandes ciudades turísticas de Punilla.

En cuanto a gastronomía, se pueden encontrar parrillas y restaurantes serranos con comidas típicas sobre la Ruta Nacional 38, además de pequeños emprendimientos de aceite de oliva local y pastas artesanales.

Cómo llegar a San Esteban

Partiendo desde CABA, la opción más directa es tomar un vuelo hasta la ciudad de Córdoba y allí alquilar un auto y seguir la ruta hasta San Esteban tomando la RN 38.

Otra opción sino es viajar hasta Córdoba a través de la Ruta Nacional 9 (RN 9) o la Ruta Nacional 8 (RN 8) y luego seguir la RN 38 desde el sur (pasando Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, etc.) hasta San Esteban, ubicado en el kilómetro 75. También se puede optar por el Camino del Cuadrado que ofrece vistas panorámicas imperdibles del paisaje serrano.

