Córdoba: una niña se descompensó en la pileta de un club y permanece internada

Una nena de 4 años se descompensó en una pileta del Club Vélez Sársfield de Oliva, Córdoba. Freepik

Una niña de cuatro años permanece internada con pronóstico reservado tras sufrir una descompensación este jueves por la tarde en el Club Atlético Vélez Sarsfield de la ciudad cordobesa de Oliva.

El incidente ocurrió mientras la pequeña se encontraba en el natatorio de la institución, lo que motivó un operativo de emergencia inmediato para lograr su estabilización. Tras los primeros auxilios en el lugar, los médicos dispusieron su traslado debido a la gravedad del cuadro clínico.

El servicio de emergencias llegó rápidamente a las instalaciones del club para asistir a la víctima. En una primera instancia, el personal de salud la trasladó al Hospital Zonal de Oliva, donde los profesionales lograron estabilizar sus signos vitales.

Sin embargo, ante la necesidad de cuidados especiales, el equipo médico decidió su derivación hacia un centro asistencial de mayor infraestructura. La pequeña paciente ingresó al Hospital Pasteur de Villa María, donde los especialistas mantienen un monitoreo constante sobre su evolución.

El traslado se realizó bajo un estricto cordón sanitario que coordinaron los efectivos de la Departamental Tercero Arriba de la Policía de Córdoba. Esta medida permitió que la ambulancia circulara sin interrupciones para garantizar la llegada a tiempo al hospital de destino.

Buscan establecer las causas del desvanecimiento de la nena de 4 años en la piscina de Oliva Las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación para determinar los motivos del desmayo de la menor dentro del predio deportivo Aún no se establecieron factores externos o accidentes previos que expliquen la pérdida de conocimiento. Por el momento, descartan irregularidades en el mantenimiento del área de piletas. El personal del Hospital Pasteur no brindó todavía un parte médico oficial detallado, aunque confirmaron que la niña sigue bajo observación en el área de pediatría. La familia permanece a la espera de nuevos resultados clínicos que determinen el origen de la afección.