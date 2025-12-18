18 de diciembre de 2025 Inicio
La madre de la joven descuartizada reclamó a la Justicia: "Camila no descansa como tiene que hacerlo"

Moira reclama los restos de su hija, quien fue asesinada y apareció en el barrio General Urquiza, de la ciudad de Córdoba. La mujer habló con los medios locales y pidió que le entreguen el cuerpo para poder velarla.

Moira, mamá de Camila, pidió ayuda ante medio locales, en Córdoba.

Moira, la madre de Camila Merlo, la joven a la que encontraron descuartizada hace un mes en barrio General Urquiza, de la ciudad de Córdoba, mostró su desesperación ante medio locales. La mujer, que llegó desde el interior de la provincia, solicitó a la Justicia que le permitan acceder al cuerpo de su hija y poder despedirla.

Ante las cámaras de Noticiero Doce, en la capital cordobesa, Moira lamentó que, desde que aparecieron los primeros restos, no hubo avances: "No sé qué hacer, no sé por dónde buscar”, y aseguró que viajó para encontrar respuestas y siguió: “Si es necesario ir a donde se encontraron los primeros restos hace un mes, lo voy a hacer”.

"No sé como estoy de pie", mencionó la mujer, visiblemente afligida. De todos modos, indicó que si bien está "destruida", irá hasta las últimas consecuencias y utilizó los micrófonos para hacer un pedido a quienes hayan visto algo sobre el caso: “Que me ayuden, que la gente aporte datos”.

En tanto, la abogada representante, Daniela Morales Leanza, también se presentó en la fiscalía y exigió respuestas, tanto a la Justicia como al poder ejecutivo de la ciudad: "Que pongan todos los recursos humanos y tecnológicos para que la investigación continúe".

El ex novio de Camila Merlo había expresado sus dudas sobre el caso

Lucas Emiliano Usandibares, expareja de Camila Merlo y padre de su hija de nueve años, a pocos días del macabro hallazgo, se presentó ante la Justicia y se sumó a la investigación alrededor del crimen en barrio General Urquiza.

En diálogo con Canal 12, Usandibares relató que se enteró de la tragedia de manera informal y aseguró que nadie en la familia le brindó respuestas, motivo que lo impulsó a presentarse ante la Justicia para obtener acceso al expediente.

Se posicionó contrario a las versiones iniciales que vinculaban el posible femicidio con la prostitución y recalcó: “No creo que hayan hecho eso por su trabajo, porque no creo que hayan hecho semejante cosa”.

