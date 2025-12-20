Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Para el próximo domingo 21 de diciembre se espera un corte de luz programado para las ciudades de Río Cuarto y Córdoba capital, en la provincia de Córdoba. A su vez, también se registrará una pausa en el servicio en la provincia de Santa Fe.
Para el fin de semana se anunció un ciclo de interrupción de energía eléctrica durante varias horas por trabajos de mantenimiento. Conoce las zonas que va a afectar.
Durante el fin de semana se registrarán una serie de cortes programados para algunas localidades de Argentina, principalmente en la provincia de Córdoba y Santa Fe, según informaron los medios locales, El Periódico y Sin Mordaza, durante un par de horas por tareas de mantenimiento en la red.
Eso no es todo, sino que para el sábado 20 desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, también comunicaron sobre que realizarán tareas en el servicio que afectó a algunos usuarios en la capital provincial, como en el caso de:
Mientras que en el caso del sector comprendido por calles Vélez Sarsfield y Ordoñez, el corte programado durará desde las 13 a 17 para este sábado.