Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre Para el fin de semana se anunció un ciclo de interrupción de energía eléctrica durante varias horas por trabajos de mantenimiento. Conoce las zonas que va a afectar.







Conoce las localidades afectadas por el corte de luz.

Para el próximo domingo 21 de diciembre se espera un corte de luz programado para las ciudades de Río Cuarto y Córdoba capital, en la provincia de Córdoba. A su vez, también se registrará una pausa en el servicio en la provincia de Santa Fe.

Durante el fin de semana se registrarán una serie de cortes programados para algunas localidades de Argentina, principalmente en la provincia de Córdoba y Santa Fe, según informaron los medios locales, El Periódico y Sin Mordaza, durante un par de horas por tareas de mantenimiento en la red.

Mantenimiento y mejoras hoy 20/12

(Córdoba capital)

De 13 a 17hs Sector: comprendido por calles Vélez Sarsfield y Ordoñez. — EPEC Córdoba (@EpecOficial) December 20, 2025 Eso no es todo, sino que para el sábado 20 desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, también comunicaron sobre que realizarán tareas en el servicio que afectó a algunos usuarios en la capital provincial, como en el caso de:

De 8 a 11:30 Sector: barrios Escobar, Las Rosas y Ombú.





De 8 a 11:30 Sector: barrios Ampliación Residencial América, Villa Azalais, Villa Corina y Vivero Norte,





De 13 a 17 Sector: comprendido por calles Vélez Sarsfield y Ordoñez. Mientras que en el caso del sector comprendido por calles Vélez Sarsfield y Ordoñez, el corte programado durará desde las 13 a 17 para este sábado.

Cronograma de cortes programados para la provincia de Córdoba Río Cuarto De 06:30 a 08:30 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Centro, entre las calles: Constitución, Sebastián Vera, Cabrera y Dean Funes.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Centro, entre las calles: Constitución, Sebastián Vera, Cabrera y Dean Funes. De 06:45 a 07:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Las Ferias.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Las Ferias. De 06:45 a 09:45 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector comprendido por Camino a Autódromo, Depósito TOP, Molino Cañuelas y Autódromo.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector comprendido por Camino a Autódromo, Depósito TOP, Molino Cañuelas y Autódromo. De 09:30 a 09:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Las Ferias. Corte de Luz 18-12-25 Córdoba Capital De 07:30 a 10:30 . Motivo: Instalación De Nuevo Seccionador. Zona afectada: Barrio San Martín, en forma parcial.

. Motivo: Instalación De Nuevo Seccionador. Zona afectada: Barrio San Martín, en forma parcial. De 08:00 a 13:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Los Boulevares, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Los Boulevares, en forma parcial. De 14:30 a 16:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Mariano Fragueiro, en forma parcial. Cronograma de cortes programados para la provincia de Santa Fe Centro de San Lorenzo: de 7.30 hasta las 13.30 .

. Zona 1 , en las calles Santos Palacios y avenida del Combate , Falucho , avenida San Martín y la franja costera sobre el río Paraná .

, en las calles , , y la franja costera sobre el . Zona 2 en el sector de Falucho, Ledesma, las vías del ferrocarril y el río Paraná.