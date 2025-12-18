Turismo en Córdoba: el bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento

Su cumbre alcanza los 2790 msnm y es la más alta de toda la provincia. Qué se puede hacer en este lugar.

El Bosque Champaquí, en Córdoba, representa un desafío para los viajeros que se introducen al montañismo, y también para quienes desean vivir esta experiencia por única vez. Es la cumbre más alta de la provincia, con 2790 msnm y cuenta con varias opciones de ascenso , tanto desde Calamuchita o desde Traslasierras. Además, es tan pintoresco que parece sacado de un cuento.

Si bien es posible encarar el ascenso de forma particular, lo recomendable, ante la falta de experiencia en trekking, es contratar un guía habilitado por Turismo de Córdoba y formando parte de un grupo de expedicionarios. En el camino es posible visualizar flora nativa , como los árboles de Tabaquillo y Maytén.

En general, el común de la gente usa la clásica ruta de ascenso por Villa Alpina y lo hace en 3 días , para así tener una verdadera experiencia en contacto con la montaña, durmiendo en refugios y aprovechando el tiempo para conectarse con la naturaleza.

Los "Bosques del Champaquí" se encuentran en las altas Sierras de Córdoba , específicamente en el área del Cerro Champaquí, el pico más alto de la provincia (2790 msnm) , accesibles principalmente desde la localidad de Villa Alpina , en el V alle de Calamuchita , donde se encuentran los famosos y antiguos bosques de tabaquillos, como "El Hueco". Se trata de un sitio que parece sacado de un cuento de hadas y duendes.

Por Villa Alpina

Este sendero es el principal acceso y comienza a través de una huella dentro de un bosque de pinos. Los montañistas suelen aventurarse por 3 días, la duración ideal para disfrutar del camino. El primer día, la caminata finaliza en la base del cerro, a orillas del río Tabaquillo, siendo posible pernoctar en refugios o carpas. En la segunda jornada se hace cumbre y se regresa al campamento, emprendiendo el regreso al tercer día.

Dificultad: moderada.

Distancia del circuito: 42 km en total.

Distancia de Córdoba a Villa Alpina: 120 km.

Por Linderos

El camino que se transita en vehículo une Villa Yacanto y el Cerro Linderos. Son 42 kilómetros de ripio hasta el filo de la montaña en dirección oeste. Al llegar al cerro, se emprende una caminata de 45 minutos hasta la cima del “champa”.

Advertencias: Antes de realizar el viaje, es necesario comunicarse con bomberos de Villa Yacanto para consultar sobre el estado del terreno.

El sendero hasta la cumbre del Champaquí debe realizarse con la conciencia plena de que estamos caminando en lo más alto de las Sierras, donde el clima es muy cambiante y puede complicar la seguridad de los visitantes en cuestiones de minutos. Se debe contar con calzado adecuado, abrigo suficiente, agua y prestar mucha atención al sendero (que está poco marcado con apachetas).

Dificultad: moderado.

Distancia del circuito: 3 km.

Distancia de Córdoba a Linderos: 164 km.

Por 3 Árboles

Para llegar, se deben recorrer 24 kilómetros desde Villa Yacanto hasta el acceso 3 árboles, por el mismo camino que lleva a Linderos. Es una buena opción para los que desean ganarle al desnivel, ya que el puesto se encuentra a 2250 msnm. Se destaca la belleza del paisaje, donde se deben sortear diversos arroyos entre grandes quebradas. El circuito se puede realizar en 2 días.

Dificultad: moderada.

Distancia del circuito: 30 km

Distancia de Córdoba a 3 árboles: 146 km.

Por San Javier

El sendero comienza en la Estancia La Constancia. Al ser una propiedad privada, se necesita acordar el ingreso. El circuito se puede realizar en el día, aunque cuenta con mucho desnivel, lo que lo hace un desafío importante para los visitantes. Un dato es que algunos montañistas utilizan el nombre de “Cuesta de las Cabras” en referencia al sendero.

Dificultad: difícil

Distancia del circuito: 21 km

Distancia entre Córdoba y San Javier: 198 km.

Por el Hueco

Otro desafío para los fanáticos de la aventura es comenzar por la localidad de Los Molles. El desnivel es abrupto, lo que implica un reto importante. Durante el camino, es posible visualizar en abundancia árboles de Tabaquillo. El circuito puede realizarse en 2 o 3 días y las vistas hacia Traslasierras son impresionantes.

Atención: en la zona del bosque de tabaquillos “El Hueco”, donde antiguamente se podía acampar, hoy está prohibido, ya que la zona se transformó en una RESERVA NATURAL. En contrapartida, existe un refugio de montaña unos quilómetros antes de llegar a este lugar.

Dificultad: difícil.

Distancia del circuito: 28 km.

Distancia entre Córdoba y Los Molles: 183 km.

Cómo llegar a los bosques del Champaquí

Para llegar a la zona del Champaquí desde Córdoba capital en auto, el acceso más común es a través del Valle de Calamuchita, con una distancia aproximada de 163 km y un tiempo de viaje estimado de 4 horas, aunque la última parte del camino es de ripio.

Para llegar a los Bosques del Champaquí desde Córdoba Capital en colectivo, debes tomar un bus hasta Santa Rosa de Calamuchita (o La Cumbrecita, que es más cercano a la base), y desde allí coordinar un traslado 4x4 o un remis para llegar a la zona de inicio de trekking (como Villa Yacanto, para la ruta más común), ya que el tramo final es de difícil acceso y requiere vehículos especiales o caminata.

Para llegar a los Bosques del Champaquí desde Buenos Aires, primero hay que volar de Buenos Aires a Córdoba con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART durante una hora y media, y desde el Aeropuerto de Córdoba (Pajas Blancas) tomar un auto alquilado, bus o transfer hasta la zona de Villa General Belgrano/Los Reartes (base para el Champaquí), ya que los bosques están a unas horas de viaje terrestre desde la ciudad de Córdoba.