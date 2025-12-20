Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas Se trata de Bernabé Jesús Mallón, de 42 años, quien se suma a la lista de 11 personas arrestadas por el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Por + Seguir en







El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa.

En el marco del triple femicidio de Florencio Varela, efectivos de la DDI de La Matanza detuvieron en la noche del viernes a un hombre acusado de reclutar a una de las víctimas y se suma a la lista de once personas ya apresadas por participar o estar presuntamente involucrados en el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre en la localidad bonaerense.

El hombre fue identificado como Bernabé Jesús Mallón, de 42 años, conocido como "El Tío", y se trata del primer apresado en la causa desde que la investigación pasó a manos de la Justicia Federal de Morón, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta y las secretarias Solorza y Siciliano, y el juez Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, de la Secretaría N° 8.

La información marca que Mallón mantuvo vínculos con algunos de los imputados en la causa, e incluso fue detectado en cámaras de seguridad en una parrilla de Avellaneda donde mantuvo un encuentro con quienes están detenidos el 18 de septiembre.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en Florencio Varela. Redes Sociales Fuentes del caso señalaron a TN que la sospecha también es que habría participado en los movimientos previos, en la logística y en las decisiones que terminaron con las víctimas en la vivienda donde luego fueron asesinadas. Incluso podría haber sido el encargado de reclutar a las víctimas.

El caso del triple crimen de Varela El triple femicidio conmocionó a la provincia de Buenos Aires por la violencia con la que fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara, cuyos homicidios se encuadran supuestamente en un ajuste de cuentas o una venganza vinculada al comercio de estupefacientes en la zona sur del conurbano. La desaparición de las tres jóvenes mujeres, el pasado 19 de septiembre, y la aparición de sus cuerpos mutilados cinco días después, a manos de hombres que integraban una banda narco, es uno de los casos de violencia de género extrema más estremecedores de la historia Argentina.