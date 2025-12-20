20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

Se trata de Bernabé Jesús Mallón, de 42 años, quien se suma a la lista de 11 personas arrestadas por el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Por
El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

En el marco del triple femicidio de Florencio Varela, efectivos de la DDI de La Matanza detuvieron en la noche del viernes a un hombre acusado de reclutar a una de las víctimas y se suma a la lista de once personas ya apresadas por participar o estar presuntamente involucrados en el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre en la localidad bonaerense.

La espeluznante historia de Ed Gein que inspiró a varios cineastas
Te puede interesar:

Por qué al asesino en serie Ed Gein lo conectan con las películas La matanza de Texas, El silencio de los corderos y Psicosis

El hombre fue identificado como Bernabé Jesús Mallón, de 42 años, conocido como "El Tío", y se trata del primer apresado en la causa desde que la investigación pasó a manos de la Justicia Federal de Morón, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta y las secretarias Solorza y Siciliano, y el juez Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, de la Secretaría N° 8.

La información marca que Mallón mantuvo vínculos con algunos de los imputados en la causa, e incluso fue detectado en cámaras de seguridad en una parrilla de Avellaneda donde mantuvo un encuentro con quienes están detenidos el 18 de septiembre.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio
Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Guti&eacute;rrez fueron asesinadas en Florencio Varela.&nbsp;

Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en Florencio Varela.

Fuentes del caso señalaron a TN que la sospecha también es que habría participado en los movimientos previos, en la logística y en las decisiones que terminaron con las víctimas en la vivienda donde luego fueron asesinadas. Incluso podría haber sido el encargado de reclutar a las víctimas.

El caso del triple crimen de Varela

El triple femicidio conmocionó a la provincia de Buenos Aires por la violencia con la que fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara, cuyos homicidios se encuadran supuestamente en un ajuste de cuentas o una venganza vinculada al comercio de estupefacientes en la zona sur del conurbano. La desaparición de las tres jóvenes mujeres, el pasado 19 de septiembre, y la aparición de sus cuerpos mutilados cinco días después, a manos de hombres que integraban una banda narco, es uno de los casos de violencia de género extrema más estremecedores de la historia Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El joven asesinado por un agente policial.

Prisión perpetua para el policía que mató a Luciano Olivera en Miramar

Paola Espíndola junto con su novio, Alejo Grisetti, en los Alpes Italianos.

Intento de femicidio en Italia: una argentina fue apuñalada por su novio y se arrojó por la escalera para huir

En tiempos marcados por el distanciamiento social provocado por la pandemia de coronavirus, mantener el contacto con familiares y amigos fuera del hogar se volvió especialmente desafiante. 

Horror en Santiago del Estero: le iba comprar un celular a su vecino y encontró un video de su hija de 11 años

La historia de los crímenes que conmocionaron a Boston en los años 60´

Así actuaba el estrangulador de Boston, el asesino en serie rodeado de misterios y sospechas

play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

play

Mendoza: hallaron muerto en su casa a un soldado del Ejército

Rating Cero

El niñero regresa a Netflix con más romance y enredos.
play

Genera un fuego prohibido: la serie de Netflix no apta para menores que tenés que ver

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Petersen.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión

últimas noticias

play
El niñero regresa a Netflix con más romance y enredos.

Genera un fuego prohibido: la serie de Netflix no apta para menores que tenés que ver

Hace 12 minutos
Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Hace 1 hora
Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Hace 1 hora
El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

Hace 1 hora
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el avance de las energías limpias.

Orrego destacó la innovación de la primera ruta solar de Argentina: "San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia"

Hace 1 hora