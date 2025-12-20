Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.
Turismo Villa Giardino
La villa cuenta con circuitos naturales, zonas de descanso y sectores costeros que consolidan su perfil como punto destacado dentro del corredor serrano.
Su patrimonio cultural reúne templos y capillas históricas, mientras que el arte regional impulsa un recorrido gastronómico con productos locales.
Las caminatas hacia reservas y balnearios permiten disfrutar del entorno y acceder a miradores con panorámicas del valle y los cursos de agua.
El acceso por rutas provinciales y servicios de transporte convierte a la localidad en una opción accesible para quienes planifican estadías en Punilla.
Ubicada en el centro del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, esta localidad de sierras bajas se convirtió en una alternativa destacada para el turismo interno en Argentina gracias a su entorno natural y ritmo calmo. Rodeada de senderos, arboledas y pequeños cursos de agua, Villa Giardino consolidó su perfil como destino elegido para quienes buscan tranquilidad durante el verano 2026, lejos del movimiento urbano y dentro de un paisaje serrano accesible y cercano a la capital provincial.
Conocida como El Jardín de Punilla, la villa ofrece un ingreso emblemático dominado por su reloj floral y una serie de construcciones religiosas que conforman un circuito histórico. Capillas como la de Nuestra Señora de Lourdes o la de Nuestra Señora de la Merced se integran a un corredor cultural que refleja el perfil tradicional del lugar y complementa los recorridos naturales vinculados a balnearios, reservas y miradores.
Además de su valor ambiental y espiritual, Villa Giardino sostiene una fuerte identidad artesanal y gastronómica. El Camino de los Artesanos, que une la localidad con La Cumbre, concentra talleres, comercios y restaurantes entre arboledas, transformándose en un corredor turístico clave donde conviven la producción local, la cocina regional y actividades recreativas que fortalecen la experiencia del visitante.
Dónde queda Villa Giardino
Villa Giardino se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, a unos 80 kilómetros de Córdoba Capital, lo que equivale a poco más de una hora de viaje. Su ubicación sobre el corredor serrano la convierte en un punto estratégico entre localidades turísticas como La Cumbre y La Falda, permitiendo acceder con facilidad tanto en auto como en transporte público. Esta cercanía favorece el turismo interno y la elección del destino para escapadas cortas y estadías de verano.
Qué puedo hacer en Villa Giardino
Las actividades abarcan caminatas hacia la reserva ecológica El Portocelo, descanso en el balneario y camping municipal, y recorridos hasta el arroyo Los Quimbaletes, un espacio de tranquilidad a pocos minutos del centro. También es posible ascender al mirador del antiguo Molino de Thea, que ofrece vistas amplias del río Grande de Punilla.
El Camino de los Artesanos se presenta como una experiencia integral: talleres, galerías y espacios gastronómicos en un trayecto de 9 kilómetros. A esto se agrega una propuesta vinícola emergente en el viñedoNébula, donde se ofrecen maridajes y degustaciones.
En materia de servicios, la villa dispone de hospedajes como hoteles, cabañas, posadas y un camping para presupuestos más ajustados. La oferta gastronómica incluye pastas caseras, parrillas y confiterías, además de opciones de té y tortas regionales.
Cómo llegar a Villa Giardino
Desde Ciudad de Buenos Aires, la alternativa en auto consiste en tomar la Ruta Nacional 9 hacia Córdoba y continuar por la RN 20 y la RN 38 hasta llegar al Valle de Punilla, en un recorrido cercano a los 760–780 kilómetros, lo que demanda alrededor de 7 horas de viaje por carretera, combinando autopistas y rutas provinciales. Para quienes deseen volar, los aeropuertos de Ezeiza o Aeroparque ofrecen conexiones hacia el Aeropuerto Internacional de Córdoba, desde donde se puede completar el trayecto mediante colectivos interurbanos o traslados privados.
En cuanto al micro, los servicios parten principalmente desde la Terminal de Retiro, con viajes directos o con trasbordo hacia la localidad serrana. El viaje desde Buenos Aires puede demorar entre 10 y 14 horas, mientras que desde Córdoba capital, ubicada a unos 80 kilómetros de Villa Giardino, el recorrido se completa con ómnibus interurbanos como los de Ersa.