Ubicada en el centro del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba , esta localidad de sierras bajas se convirtió en una alternativa destacada para el turismo interno en Argentina gracias a su entorno natural y ritmo calmo. Rodeada de senderos, arboledas y pequeños cursos de agua, Villa Giardino consolidó su perfil como destino elegido para quienes buscan tranquilidad durante el verano 2026, lejos del movimiento urbano y dentro de un paisaje serrano accesible y cercano a la capital provincial.

Conocida como El Jardín de Punilla , la villa ofrece un ingreso emblemático dominado por su reloj floral y una serie de construcciones religiosas que conforman un circuito histórico. Capillas como la de Nuestra Señora de Lourdes o la de Nuestra Señora de la Merced se integran a un corredor cultural que refleja el perfil tradicional del lugar y complementa los recorridos naturales vinculados a balnearios, reservas y miradores.

Además de su valor ambiental y espiritual, Villa Giardino sostiene una fuerte identidad artesanal y gastronómica . El Camino de los Artesanos, que une la localidad con La Cumbre, concentra talleres, comercios y restaurantes entre arboledas, transformándose en un corredor turístico clave donde conviven la producción local, la cocina regional y actividades recreativas que fortalecen la experiencia del visitante .

Villa Giardino se encuentra en el corazón del Valle de Punilla , en la provincia de Córdoba, a unos 80 kilómetros de Córdoba Capital , lo que equivale a poco más de una hora de viaje. Su ubicación sobre el corredor serrano la convierte en un punto estratégico entre localidades turísticas como La Cumbre y La Falda, permitiendo acceder con facilidad tanto en auto como en transporte público. Esta cercanía favorece el turismo interno y la elección del destino para escapadas cortas y estadías de verano.

Villa Giardino se consolidó como uno de los destinos más elegidos del turismo interno en Argentina, gracias a su oferta de alojamiento, actividades al aire libre y fácil acceso desde las principales ciudades del país.

Las actividades abarcan caminatas hacia la reserva ecológica El Portocelo , descanso en el balneario y camping municipal, y recorridos hasta el arroyo Los Quimbaletes , un espacio de tranquilidad a pocos minutos del centro. También es posible ascender al mirador del antiguo Molino de Thea , que ofrece vistas amplias del río Grande de Punilla.

El Camino de los Artesanos se presenta como una experiencia integral: talleres, galerías y espacios gastronómicos en un trayecto de 9 kilómetros. A esto se agrega una propuesta vinícola emergente en el viñedo Nébula, donde se ofrecen maridajes y degustaciones.

En materia de servicios, la villa dispone de hospedajes como hoteles, cabañas, posadas y un camping para presupuestos más ajustados. La oferta gastronómica incluye pastas caseras, parrillas y confiterías, además de opciones de té y tortas regionales.

Cómo llegar a Villa Giardino

Desde Ciudad de Buenos Aires, la alternativa en auto consiste en tomar la Ruta Nacional 9 hacia Córdoba y continuar por la RN 20 y la RN 38 hasta llegar al Valle de Punilla, en un recorrido cercano a los 760–780 kilómetros, lo que demanda alrededor de 7 horas de viaje por carretera, combinando autopistas y rutas provinciales. Para quienes deseen volar, los aeropuertos de Ezeiza o Aeroparque ofrecen conexiones hacia el Aeropuerto Internacional de Córdoba, desde donde se puede completar el trayecto mediante colectivos interurbanos o traslados privados.

Villa Giardino 2 El balneario El Portocelo y el arroyo Los Quimbaletes son opciones destacadas para el descanso. Turismo Villa Giardino

En cuanto al micro, los servicios parten principalmente desde la Terminal de Retiro, con viajes directos o con trasbordo hacia la localidad serrana. El viaje desde Buenos Aires puede demorar entre 10 y 14 horas, mientras que desde Córdoba capital, ubicada a unos 80 kilómetros de Villa Giardino, el recorrido se completa con ómnibus interurbanos como los de Ersa.