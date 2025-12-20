20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino con sierras bajas que ofrece tranquilidad para el verano 2026

Esta localidad cordobesa ofrece naturaleza, descanso, atractivos históricos y rincones panorámicos que invitan a disfrutar de una experiencia tranquila.

Por
Un clásico del turismo en Argentina

Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.

Turismo Villa Giardino
  • La villa cuenta con circuitos naturales, zonas de descanso y sectores costeros que consolidan su perfil como punto destacado dentro del corredor serrano.
  • Su patrimonio cultural reúne templos y capillas históricas, mientras que el arte regional impulsa un recorrido gastronómico con productos locales.
  • Las caminatas hacia reservas y balnearios permiten disfrutar del entorno y acceder a miradores con panorámicas del valle y los cursos de agua.
  • El acceso por rutas provinciales y servicios de transporte convierte a la localidad en una opción accesible para quienes planifican estadías en Punilla.

Ubicada en el centro del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, esta localidad de sierras bajas se convirtió en una alternativa destacada para el turismo interno en Argentina gracias a su entorno natural y ritmo calmo. Rodeada de senderos, arboledas y pequeños cursos de agua, Villa Giardino consolidó su perfil como destino elegido para quienes buscan tranquilidad durante el verano 2026, lejos del movimiento urbano y dentro de un paisaje serrano accesible y cercano a la capital provincial.

Parque Estancia La Quinta, en Villa Carlos Paz, Córdoba. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la estancia jesuítica donde vivió el Papa Francisco

Conocida como El Jardín de Punilla, la villa ofrece un ingreso emblemático dominado por su reloj floral y una serie de construcciones religiosas que conforman un circuito histórico. Capillas como la de Nuestra Señora de Lourdes o la de Nuestra Señora de la Merced se integran a un corredor cultural que refleja el perfil tradicional del lugar y complementa los recorridos naturales vinculados a balnearios, reservas y miradores.

Además de su valor ambiental y espiritual, Villa Giardino sostiene una fuerte identidad artesanal y gastronómica. El Camino de los Artesanos, que une la localidad con La Cumbre, concentra talleres, comercios y restaurantes entre arboledas, transformándose en un corredor turístico clave donde conviven la producción local, la cocina regional y actividades recreativas que fortalecen la experiencia del visitante.

Villa Giardino 3
Villa Giardino se consolidó como uno de los destinos más elegidos del turismo interno en Argentina, gracias a su oferta de alojamiento, actividades al aire libre y fácil acceso desde las principales ciudades del país.

Villa Giardino se consolidó como uno de los destinos más elegidos del turismo interno en Argentina, gracias a su oferta de alojamiento, actividades al aire libre y fácil acceso desde las principales ciudades del país.

Dónde queda Villa Giardino

Villa Giardino se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, a unos 80 kilómetros de Córdoba Capital, lo que equivale a poco más de una hora de viaje. Su ubicación sobre el corredor serrano la convierte en un punto estratégico entre localidades turísticas como La Cumbre y La Falda, permitiendo acceder con facilidad tanto en auto como en transporte público. Esta cercanía favorece el turismo interno y la elección del destino para escapadas cortas y estadías de verano.

Qué puedo hacer en Villa Giardino

Las actividades abarcan caminatas hacia la reserva ecológica El Portocelo, descanso en el balneario y camping municipal, y recorridos hasta el arroyo Los Quimbaletes, un espacio de tranquilidad a pocos minutos del centro. También es posible ascender al mirador del antiguo Molino de Thea, que ofrece vistas amplias del río Grande de Punilla.

El Camino de los Artesanos se presenta como una experiencia integral: talleres, galerías y espacios gastronómicos en un trayecto de 9 kilómetros. A esto se agrega una propuesta vinícola emergente en el viñedo Nébula, donde se ofrecen maridajes y degustaciones.

En materia de servicios, la villa dispone de hospedajes como hoteles, cabañas, posadas y un camping para presupuestos más ajustados. La oferta gastronómica incluye pastas caseras, parrillas y confiterías, además de opciones de té y tortas regionales.

Cómo llegar a Villa Giardino

Desde Ciudad de Buenos Aires, la alternativa en auto consiste en tomar la Ruta Nacional 9 hacia Córdoba y continuar por la RN 20 y la RN 38 hasta llegar al Valle de Punilla, en un recorrido cercano a los 760–780 kilómetros, lo que demanda alrededor de 7 horas de viaje por carretera, combinando autopistas y rutas provinciales. Para quienes deseen volar, los aeropuertos de Ezeiza o Aeroparque ofrecen conexiones hacia el Aeropuerto Internacional de Córdoba, desde donde se puede completar el trayecto mediante colectivos interurbanos o traslados privados.

Villa Giardino 2
El balneario El Portocelo y el arroyo Los Quimbaletes son opciones destacadas para el descanso.

El balneario El Portocelo y el arroyo Los Quimbaletes son opciones destacadas para el descanso.

En cuanto al micro, los servicios parten principalmente desde la Terminal de Retiro, con viajes directos o con trasbordo hacia la localidad serrana. El viaje desde Buenos Aires puede demorar entre 10 y 14 horas, mientras que desde Córdoba capital, ubicada a unos 80 kilómetros de Villa Giardino, el recorrido se completa con ómnibus interurbanos como los de Ersa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una playa turística alejada de los grandes balnearios de la Costa Atlántica. 

Turismo: la playa alejada de la Costa Atlántica que es un encanto para el verano 2026

Está ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, entre Warnes y Montenegro.

Este paseo está en el corazón de Buenos Aires y permite hacer una actividad deportiva particular: cuál es

La evaluación tuvo en cuenta variables como la belleza natural, el estado del mar, el entorno, la infraestructura disponible y el tipo de actividades.

Qué playas de Brasil son las mejores para visitar en 2026 según la inteligencia artificial

En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.
play

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

En Córdoba hay una Reserva Natural con senderos,  zorros, pumas e iguanas.

Turismo en Córdoba: el sitio desconocido con senderos, zorros, pumas e iguanas

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.
play

El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama

Karol G lució un look renovado en Hawái y generó repercusión internacional.

La impresionante transformación de Karol G para recibir el 2026: mirá su nuevo look

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

últimas noticias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

Hace 27 minutos
Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Cómo estará el clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

Hace 38 minutos
Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 42 minutos
Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.

Turismo en Argentina: el destino con sierras bajas que ofrece tranquilidad para el verano 2026

Hace 49 minutos
La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

Hace 56 minutos