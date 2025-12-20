20 de diciembre de 2025 Inicio
Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Banco Provincia presentó una nueva serie de descuentos especiales para diciembre a través de la aplicación.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI ofrece en diciembre descuentos de hasta 40% en comercios adheridos para compras navideñas.
  • Hay cupones exclusivos desde la app en indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.
  • Se mantienen beneficios clave en alimentos: supermercados, carnicerías, ferias y comercios de cercanía.
  • El pago se realiza con QR o Clave DNI, con reintegros automáticos y topes por promoción.

El Banco Provincia dio inicio a su campaña de fin de año con el lanzamiento de promociones navideñas destinadas a los usuarios de Cuenta DNI. Durante todo diciembre, los clientes de la billetera digital pueden acceder a descuentos de hasta el 40% en una amplia red de comercios adheridos. La propuesta apunta a incentivar el consumo local y ofrecer un alivio económico a las familias bonaerenses en el contexto de los preparativos para las fiestas.

Además de los reintegros directos en los puntos de venta, la entidad financiera incorporó cupones exclusivos que se activan desde la aplicación. Estos beneficios adicionales se orientan a rubros como indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías, lo que permite maximizar el ahorro al momento de comprar regalos. El esquema se completa con las tradicionales jornadas de descuento en carnicerías y ferias, vigentes durante todo el período estival.

Cuenta DNI
Para acceder a las rebajas, los usuarios deben pagar mediante las opciones “QR” o “Clave DNI” en los comercios participantes de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El banco recordó que cada promoción cuenta con topes de reintegro específicos por semana o por vigencia, que se acreditan de manera automática en la cuenta pocos días después de la compra. Con este conjunto de beneficios, Cuenta DNI refuerza su posicionamiento como una herramienta clave para organizar las compras navideñas.

Qué descuentos especiales tiene Cuenta DNI para Navidad y cómo aprovecharlos

Cuenta DNI
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 llega con un esquema sólido de promociones de Cuenta DNI que concentra sus beneficios en alimentos y artículos esenciales, claves para enfrentar los gastos de las fiestas. Las grandes cadenas de supermercados ofrecen descuentos en días puntuales, como el 20% en Supermercados Día los lunes con tope semanal, y un 15% en otras cadenas los martes y miércoles. A esto se suma el 20% en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope que permite un ahorro considerable en las compras de fin de semana.

Cuenta DNI
El Banco Provincia refuerza las promociones en los rubros más buscados en la previa navideña. La promoción más consultada, la de carnicerías, granjas y pescaderías, regresa con un 35% de descuento en una fecha puntual del mes, acompañado de un tope de reintegro que sube a $7.000 por persona. También se destacan los beneficios en ferias y mercados bonaerenses, donde se ofrece un 40% de descuento todos los días con tope semanal. Estas iniciativas apuntan a reducir de manera directa el costo de la canasta festiva y de los productos frescos.

La billetera digital incluye además ahorros en rubros complementarios. Farmacias y perfumerías ofrecen un 10% en días específicos, y lo mismo ocurre con las librerías. Un factor clave para potenciar el ahorro en diciembre es el programa MeSumoNavidad, que permite canjear vouchers con descuentos que van del 20% al 40%. Estos cupones se pueden combinar con las promociones regulares de Cuenta DNI, ofreciendo rebajas aún mayores para quienes organicen estratégicamente sus compras navideñas.

