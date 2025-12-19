Turismo en Córdoba: el sitio desconocido con senderos, zorros, pumas e iguanas

En Córdoba hay una Reserva Natural con senderos, zorros, pumas e iguanas.
cordobaturismo.gov.ar
La Reserva Natural Los Barrancos se ubica en Luyaba, en el Valle de Traslasierra.
Se trata de 1.200 hectáreas protegidas por la Fundación Vida Silvestre.
En él, se pueden realizar paseos de entre 700 y 900 metros.
Es posible hacer avistaje de flora y fauna y observar vistas panorámicas desde un mirador especial.
En Luyaba, Córdoba, hay un sitio que es parada obligada, a tan solo 200 metros del balneario de la localidad. Entre el Chaco seco, el serrano y pastizales de altura, se encuentra la Reserva Natural "Los Barrancos", un lugar de protección de flora y fauna autóctonas, generando un espacio ideal para realizar senderismo.
Dentro de su ecosistema habitan zorros, pumas, iguanas y gran variedad de aves entre algarrobos, quebrachos, molles y tabaquillos. En total, son 1.200 hectáreas protegidas por la Fundación Vida Silvestre. Este refugio forma parte de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. En él, se pueden realizar paseos de entre 700 y 900 metros.
Sus circuitos naturales se disfrutan entre morteros, acequias y pircas que evidencian la huella de los pueblos comechingones. A la vez, para caminar hay varios senderos: el del Arroyo, que permite refrescar los pies en su agua cristalina; el del Mirador y el del Monte, con una mayor exigencia física.
Dónde queda Los Barrancos
La Reserva Natural "Los Barrancos" está ubicada en la localidad de Luyaba, en el Valle de Traslasierra, cerca de Villa Dolores, ofreciendo senderismo y contacto con la naturaleza serrana.
Qué puedo hacer en Los Barrancos
En la Reserva Natural Los Barrancos se puede disfrutar de senderismo y trekking por senderos bien señalizados en el monte nativo, recorridos junto al Arroyo Luyaba, avistaje de aves, y en verano, es posible bañarse en el arroyo; además de admirar vistas de las Sierras de Los Comechingones desde su mirador, buscando tranquilidad y contacto con la naturaleza autóctona.
Cómo llegar a Los Barrancos
Para llegar a la Reserva Los Barrancos en Luyaba desde Córdoba Capital en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 20 hacia el oeste y luego la Ruta Provincial 34 (el Camino de las Altas Cumbres) hasta cruzar hacia la zona de Traslasierra, buscando indicaciones a Luyaba, donde se encuentra la reserva, un camino serrano que implica rutas asfaltadas y tramos de ripio consolidado, llegando a un pequeño pueblo con el mismo nombre.
Para llegar a la Reserva Natural Los Barrancos (en Luyaba, al sur de Córdoba), desde Córdoba Capital en colectivo, se debe tomar un bus (como Fono Bus, Coata, o similar) hacia el sur (Ruta 36/Autopista), bajando en la zona de Río Tercero/Almafuerte y combinando con micros locales a Luyaba o taxi/remis, ya que Los Barrancos está bastante alejado de la ruta principal.
Para llegar a la Reserva Natural Los Barrancos desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Buenos Aires a Córdoba, que es muy rápido (aprox. 1.30h), y luego, desde el aeropuerto de Córdoba, tomar un transporte terrestre (bus o auto) hacia el sur de la provincia, hacia el pueblo de Luyaba, donde se encuentra la reserva, ya que Los Barrancos está en las sierras del sur de Córdoba.