Turismo en Córdoba: el sitio desconocido con senderos, zorros, pumas e iguanas

En Luyaba, Córdoba, hay un sitio que es parada obligada, a tan solo 200 metros del balneario de la localidad. Entre el Chaco seco, el serrano y pastizales de altura, se encuentra la Reserva Natural "Los Barrancos" , un lugar de protección de flora y fauna autóctonas , generando un espacio ideal para realizar senderismo.

Dentro de su ecosistema habitan zorros, pumas, iguanas y gran variedad de aves entre algarrobos, quebrachos, molles y tabaquillos. En total, son 1.200 hectáreas protegidas por la Fundación Vida Silvestre. Este refugio forma parte de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. En él, se pueden realizar paseos de entre 700 y 900 metros.

Sus circuitos naturales se disfrutan entre morteros, acequias y pircas que evidencian la huella de los pueblos comechingones. A la vez, para caminar hay varios senderos: el del Arroyo, que permite refrescar los pies en su agua cristalina; el del Mirador y el del Monte, con una mayor exigencia física.

La Reserva Natural "Los Barrancos" está ubicada en la localidad de Luyaba, en el Valle de Traslasierra, cerca de Villa Dolores, ofreciendo senderismo y contacto con la naturaleza serrana.

En la Reserva Natural Los Barrancos se puede disfrutar de senderismo y trekking por senderos bien señalizados en el monte nativo, recorridos junto al Arroyo Luyaba, avistaje de aves, y en verano, es posible bañarse en el arroyo ; además de admirar vistas de las Sierras de Los Comechingones desde su mirador, buscando tranquilidad y contacto con la naturaleza autóctona.

Cómo llegar a Los Barrancos

Para llegar a la Reserva Los Barrancos en Luyaba desde Córdoba Capital en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 20 hacia el oeste y luego la Ruta Provincial 34 (el Camino de las Altas Cumbres) hasta cruzar hacia la zona de Traslasierra, buscando indicaciones a Luyaba, donde se encuentra la reserva, un camino serrano que implica rutas asfaltadas y tramos de ripio consolidado, llegando a un pequeño pueblo con el mismo nombre.

Para llegar a la Reserva Natural Los Barrancos (en Luyaba, al sur de Córdoba), desde Córdoba Capital en colectivo, se debe tomar un bus (como Fono Bus, Coata, o similar) hacia el sur (Ruta 36/Autopista), bajando en la zona de Río Tercero/Almafuerte y combinando con micros locales a Luyaba o taxi/remis, ya que Los Barrancos está bastante alejado de la ruta principal.

Para llegar a la Reserva Natural Los Barrancos desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Buenos Aires a Córdoba, que es muy rápido (aprox. 1.30h), y luego, desde el aeropuerto de Córdoba, tomar un transporte terrestre (bus o auto) hacia el sur de la provincia, hacia el pueblo de Luyaba, donde se encuentra la reserva, ya que Los Barrancos está en las sierras del sur de Córdoba.