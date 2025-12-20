20 de diciembre de 2025 Inicio
Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

En un operativo a cargo de la Guardia Costera, se decomisó la segunda embarcación proveniente del país caribeño en las últimas semanas, en el marco de las tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

En el marco de las tensiones crecientes entre Washington y Caracas, Estados Unidos interceptó y confiscó este sábado, frente a las costas de Venezuela, a un buque previamente identificado como sujeta a sanciones internacionales. La medida se produce pocos días después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país caribeño.

Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.
Lula advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

Según detalló Reuters, las autoridades estadounidenses, lideradas por la Guardia Costera, abordaron el buque en aguas cercanas a la nación sudamericana y procedieron a su confiscación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos. Se trata de la segunda embarcación interceptada en las últimas semanas, en el recrudecimiento del conflicto. Hasta el momento, no se divulgaron públicamente datos específicos sobre la identidad de la nave ni sobre la situación de la tripulación.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente. Si bien muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están sujetos a sanciones, otros que transportan petróleo y crudo del país desde Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

trump anuncio venezuela
Donald Trump celebró la captura del primer barco petrolero venezolano.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de todos los barcos petroleros que entran y salen de Venezuela

Trump confirmó el martes, mediante la red social Truth, que la Armada activó el bloqueo del ingreso y el egreso de buques petroleros en Venezuela.

El mandatario fue tajante en sus palabras para el país sudamericano. "La conmoción que sentirán será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron", fue parte inicial del mensaje.

Como ya se había expresado antes, apuntó directamente contra el presidente venezolano: "El régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, cometer narcotráfico, tráfico de personas, asesinatos y secuestros", sostuvo para justificar la medida.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", denominó Trump a la gestión de Maduro. "Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", anunció.

Donald Trump confiscación barcos venezuela 16 diciembre 2025
Donald Trump y una severa advertencia a Nicolás Maduro.

