Turismo en Córdoba: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

Son propuestas muy divertidas y accesibles para combatir el calor y disfrutar de la naturaleza de las sierras en familia o con amigos.

Por
Toboganes y piletas gigantes para combatir el calor en Córdoba. 

Sito web Valle Encantado 

  • El Norte CD se ubica en Río Segundo y destaca por su adrenalina, con toboganes gigantes.
  • Además de ser Parque Acuático tiene un Parque Aéreo con tirolesa y otros atractivos.
  • Valle Encantado queda en Traslasierra y combina el relax serrano con piscinas, toboganes y playas de arena.
  • Ambos complejos permiten el ingreso de alimentos y bebidas para un día de pícnic familiar.

Para aquellos que buscan un plan diferente para combatir el calor y disfrutar en familia o con amigos, la provincia de Córdoba ofrece opciones de parques acuáticos que combinan diversión, adrenalina y naturaleza en sus sierras.

Si estás planificando una escapada de verano o simplemente buscando un día de diversión acuática, dos opciones destacadas, ubicadas estratégicamente para el acceso desde distintos puntos, son Parque Acuático El Norte CD y Valle Encantado.

Parque acuático El Norte CD

Parque Norte Córdoba

El Norte CD, situado en Río Segundo, es un amplio complejo deportivo y recreativo, ubicado al este de la capital cordobesa, sobre la Ruta 9. El parque se caracteriza por su vasta extensión de juegos y piscinas. Cuenta con tres toboganes gigantes de caída libre, además de toboganes de 12 metros para mayores de 14 años y un nuevo tobogán tirabuzón gigante.

Para los más pequeños, hay dos piletas con un barco pirata, juegos acuáticos, inflables y una miniciudad. Próximamente, sumará una pileta con olas artificiales para una experiencia de playa completa.

Además de la diversión acuática, ofrece un Parque Aéreo, tirolesa infantil, canchas de vóley y fútbol playero, minigolf, y grandes sectores de quinchos con mesas y sillas. El Norte CD ofrece la ventaja de permitir el ingreso de equipo de mate, botellas de agua y frutas, haciendo el día más económico y confortable.

Parque acuático Valle Encantado

Valle Encantado, Córdoba

Ubicado en la belleza natural del Valle de Traslasierra, cerca de Las Rabonas y a 15 km de Mina Clavero, el complejo Valle Encantado es una opción ideal para combinar el relax serrano con la diversión del agua.

El complejo cuenta con tres piscinas para distintas edades, complementadas por playas de arena con sombrillas y amplios soláriums, generando un oasis de tranquilidad. La adrenalina está garantizada con sus tres toboganes acuáticos: el Kamikaze, el Tornado y el Familiar. También dispone de plataformas para saltar, áreas de juegos infantiles y deportes de playa.

La cercanía a la naturaleza se complementa con una infraestructura completa, incluyendo quinchos, asadores y estacionamiento controlado con sombra. A pesar de haber sector de comidas en el complejo, Valle Encantado permite el ingreso de alimentos y bebidas para pasar un día entero de pícnic familiar a orillas de las sierras.

