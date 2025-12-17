17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

Este lugar posee un alto valor paisajístico y cultural. Dónde queda y qué se puede hacer.

Por
Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

cordobaturismo.gov.ar
  • El Cerro El Mojón se ubica en la zona de Sierras Chicas, Córdoba.
  • Para llegar desde Córdoba Capital, la opción más práctica es viajar en auto hasta la zona del Cerro Pan de Azúcar y luego hacer el tramo final a pie.
  • Las principales actividades a realizar allí son senderismo y trekking.
  • También es un lugar destacado para disfrutar de vistas panorámicas espectaculares del Valle de Punilla, los lagos (Embalse, Segunda Usina, Piedras Moras) y el Cerro Pan de Azúcar.

En los alrededores de la gran ciudad que es Córdoba capital, se esconden pequeños rincones en las Sierras Chicas con un altísimo valor paisajístico y natural. Tal es el caso del Cerro El Mojón, cerca de Cosquín y Villa Allende, un destino popular para hacer trekking y turismo aventura.

La Paisanita es una villa tranquila ubicada a 50 km de Córdoba capital. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene un "honguito" como uno de sus atractivos

Este lugar ofrece vistas panorámicas del Valle de Punilla, sierras y ciudades como Carlos Paz desde su punto más alto (Mojón de San Fernando), ideal para caminatas exigentes que combinan senderos de tierra y asfalto, con una duración aproximada de 4 horas de ascenso y 3 de descenso, siendo un circuito que a menudo se vincula con el Pan de Azúcar.

Para los aventureros, el Cerro El Mojón brinda un desafío para trekking con un nivel medio de dificultad que permite obtener vistas especiales y únicas del Hospital Domingo Funes y la Colonia Santa Maria, dos de las edificaciones destacadas de la ciudad.

Cerro El Mojón, Córdoba

Dónde queda el cerro El Mojón

El Cerro El Mojón se encuentra en las Sierras Chicas de Córdoba, principalmente en la zona de Santa María de Punilla y Bialet Massé, cerca del Cerro Pan de Azúcar.

Qué puedo hacer en el cerro El Mojón

En el Cerro El Mojón, las principales actividades son el senderismo y trekking, que permiten disfrutar de vistas panorámicas espectaculares del Valle de Punilla, los lagos (Embalse, Segunda Usina, Piedras Moras) y el Cerro Pan de Azúcar, con rutas que combinan ascensos desafiantes y tramos más tranquilos para conectar con la naturaleza.

Allí, distintos senderos permiten entrar en un contacto profundo con la naturaleza a pocos minutos de la ciudad.

Uno de estos casos es el sendero que lleva al Cerro Mojón, antiguamente llamado Antatica, el cual posee una panorámica muy linda del Valle.

A continuación, algunas maneras de alcanzar su cumbre:

Caminar el filo de las sierras permite ver una panorámica ideal para los curiosos del Valle de Punilla. El Cerro el Mojón, con sus 1290 msnm, tiene la vista ideal para mirar desde arriba algunas localidades, como Bialet Massé, Cosquín, Santa María y también el Dique San Roque.

El trekking más concurrido comienza desde un cerro característico de las Sierras Chicas, el Pan de Azúcar. Desde allí, el sendero va en dirección sur. Hay que caminar 5 km de ida por una huella bastante marcada. Eso sí, si no se posee experiencia caminando en sierras, siempre es aconsejable contratar un guía.

Otra opción es por el aeródromo de Santa María de punilla, recorriendo 6 kilómetros hacia el filo de las sierras chicas y luego hacia el norte.

Todos los senderos son de dificultad media y con gran desnivel. También, cabe mencionar que atraviesan campos privados, por lo cual se recomienda coordinar con antelación los permisos de ingreso.

Cómo llegar al cerro El Mojón

Para llegar al Cerro El Mojón desde Córdoba Capital, la opción más práctica es viajar en auto hasta la zona del Cerro Pan de Azúcar y luego hacer el tramo final a pie. La ruta recomendada en auto es de aproximadamente 56 km y toma alrededor de 1 hora, dependiendo del tráfico.

Para llegar al Cerro El Mojón desde Córdoba Capital en colectivo, se necesitará combinar el transporte urbano con líneas interurbanas (como las de la empresa ERSA o Sarmiento) hacia localidades cercanas como Santa María de Punilla o Bialet Massé, y desde allí buscar un taxi o una conexión local, ya que no hay un colectivo directo al cerro.

Para llegar al Cerro El Mojón desde Buenos Aires en avión, se debe volar de Buenos Aires a Córdoba, en un vuelo de una hora y media, y luego, desde el aeropuerto de Córdoba, tomar un traslado terrestre (auto/taxi/bus) hacia Santa María de Punilla/La Falda, ya que el cerro está en esa zona, combinando avión y transporte local para la parte final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Laurta.

Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta por los femicidios de su expareja y su exsuegra

San Esteban es una localidad con riqeuza arquitectónica y artística. 

Turismo en Córdoba: el rincón natural de paz con casonas coloniales con historia y capillas legendarias

En Córdoba hay un pequeño pueblo poco conocido que esconde tesoros naturales y una interesante historia.

Turismo en Córdoba: el pueblito desconocido con sierras bajas y altas que le dan un toque especial

Toboganes y piletas gigantes para combatir el calor en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

En Córdoba hay una capilla especial cargada de historia y cultura.

Turismo en Córdoba: la capilla que tenés que conocer por su historia y el paisaje que la rodea

En Córdoba se destacan un lago y una laguna especiales para visitar en el año 2026.

Turismo en Córdoba: la laguna y el lago que tenés que visitar en el verano 2026

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Muchos ahorristas prefieren la vía digital, donde las entidades buscan incentivar la autogestión con mejores condiciones.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 11 minutos
Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 14 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 20 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 29 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 35 minutos