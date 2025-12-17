Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

Este lugar posee un alto valor paisajístico y cultural. Dónde queda y qué se puede hacer.

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

En los alrededores de la gran ciudad que es Córdoba capital , se esconden pequeños rincones en las Sierras Chicas con un altísimo valor paisajístico y natural. Tal es el caso del Cerro El Mojón , cerca de Cosquín y Villa Allende , un destino popular para hacer trekking y turismo aventura .

Este lugar ofrece vistas panorámicas del Valle de Punilla , sierras y ciudades como Carlos Paz desde su punto más alto (Mojón de San Fernando), ideal para caminatas exigentes que combinan senderos de tierra y asfalto, con una duración aproximada de 4 horas de ascenso y 3 de descenso, siendo un circuito que a menudo se vincula con el Pan de Azúcar.

Para los aventureros, el Cerro El Mojón brinda un desafío para trekking con un nivel medio de dificultad que permite obtener vistas especiales y únicas del Hospital Domingo Funes y la Colonia Santa Maria , dos de las edificaciones destacadas de la ciudad.

El Cerro El Mojón se encuentra en las Sierras Chicas de Córdoba, principalmente en la zona de Santa María de Punilla y Bialet Massé, cerca del Cerro Pan de Azúcar.

En el Cerro El Mojón, las principales actividades son el senderismo y trekking, que permiten disfrutar de vistas panorámicas espectaculares del Valle de Punilla, los lagos (Embalse, Segunda Usina, Piedras Moras) y el Cerro Pan de Azúcar, con rutas que combinan ascensos desafiantes y tramos más tranquilos para conectar con la naturaleza.

Allí, distintos senderos permiten entrar en un contacto profundo con la naturaleza a pocos minutos de la ciudad.

Uno de estos casos es el sendero que lleva al Cerro Mojón, antiguamente llamado Antatica, el cual posee una panorámica muy linda del Valle.

A continuación, algunas maneras de alcanzar su cumbre:

Caminar el filo de las sierras permite ver una panorámica ideal para los curiosos del Valle de Punilla. El Cerro el Mojón, con sus 1290 msnm, tiene la vista ideal para mirar desde arriba algunas localidades, como Bialet Massé, Cosquín, Santa María y también el Dique San Roque.

El trekking más concurrido comienza desde un cerro característico de las Sierras Chicas, el Pan de Azúcar. Desde allí, el sendero va en dirección sur. Hay que caminar 5 km de ida por una huella bastante marcada. Eso sí, si no se posee experiencia caminando en sierras, siempre es aconsejable contratar un guía.

Otra opción es por el aeródromo de Santa María de punilla, recorriendo 6 kilómetros hacia el filo de las sierras chicas y luego hacia el norte.

Todos los senderos son de dificultad media y con gran desnivel. También, cabe mencionar que atraviesan campos privados, por lo cual se recomienda coordinar con antelación los permisos de ingreso.

Cómo llegar al cerro El Mojón

Para llegar al Cerro El Mojón desde Córdoba Capital, la opción más práctica es viajar en auto hasta la zona del Cerro Pan de Azúcar y luego hacer el tramo final a pie. La ruta recomendada en auto es de aproximadamente 56 km y toma alrededor de 1 hora, dependiendo del tráfico.

Para llegar al Cerro El Mojón desde Córdoba Capital en colectivo, se necesitará combinar el transporte urbano con líneas interurbanas (como las de la empresa ERSA o Sarmiento) hacia localidades cercanas como Santa María de Punilla o Bialet Massé, y desde allí buscar un taxi o una conexión local, ya que no hay un colectivo directo al cerro.

Para llegar al Cerro El Mojón desde Buenos Aires en avión, se debe volar de Buenos Aires a Córdoba, en un vuelo de una hora y media, y luego, desde el aeropuerto de Córdoba, tomar un traslado terrestre (auto/taxi/bus) hacia Santa María de Punilla/La Falda, ya que el cerro está en esa zona, combinando avión y transporte local para la parte final.