Orrego destacó la innovación de la primera ruta solar de Argentina: "San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia"

El gobernador afirmó que posiciona a la provincia "en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo" en la materia". Actualmente, más del 50% de los parques solares del país están en territorio sanjuanino.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el avance de las energías limpias.

San Juan puso en funcionamiento la primera ruta solar de la Argentina con un proyecto inédito que marca el rumbo de la energía sustentable del país y posiciona a la provincia cuyana en el mismo plano que regiones pioneras a nivel internacional, donde este tipo de energía ya forma parte de su diseño vial.

Con esta obra, la Avenida de Circunvalación de la ciudad de San Juan se convirtió en la primera traza nacional iluminada 100% con energía solar, marcando un antes y un después en la infraestructura vial y energética del país.

“Esto no es sólo una obra, es una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente y usando inteligentemente los recursos” , destacó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, al referirse a la puesta en marcha del sistema que ya abastece completamente la demanda lumínica de la arteria clave para la provincia.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), y ejecutada por la empresa Sergio Chiconi S.R.L., tras un proyecto licitatorio que ponderó capacidad técnica, trayectoria y experiencia en obras eléctricas de alta complejidad.

El sistema está compuesto por 36 generadores solares fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios, montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura y orientados al norte, distribuidos en los sectores I, II, III y IV de la traza de la Ruta Nacional A014, conocida como Circunvalación.

Orrego destacó el impacto directo de la obra en la vida diaria de miles de sanjuaninos: “La provincia vuelve a ser pionera. Producimos energía limpia y ahora también la integramos a la infraestructura cotidiana, mejorando servicios y reduciendo costos”.

Con la autopista solar en pleno funcionamiento, San Juan se incorpora al selecto grupo de regiones que ya integran la energía fotovoltaica al diseño vial moderno, como Corea del Sur, los Países Bajos y el estado de California (Estados Unidos): “Esta obra posiciona a San Juan en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo en materia de energías limpias, y lo hacemos con recursos propios y trabajo sanjuanino”.

san juan foto solar Un antes y un después en la infraestructura vial. Gentileza Chiconi

El proyecto generó empleo calificado y movilizó a más de 80 trabajadores especializados, además de proveedores locales, ingenieros civiles y eléctricos, soldadores y metalúrgicos, consolidando también un impacto positivo en la economía provincial.

Actualmente, más del 50% de los parques solares del país están en territorio sanjuanino, reafirmando el liderazgo de la provincia en la transición hacia una matriz energética más limpia, sustentable y eficiente.

“San Juan demuestra, una vez más, que cuando hay planificación, decisión política y compromiso, el desarrollo sustentable deja de ser un discurso y se convierte en realidad”, concluyó el gobernador.