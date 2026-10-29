Tras el fuerte cruce, la China Ansa le respondió a Santi Maratea: "La pasamos..."

La periodista Josefina "China" Ansa dio su versión sobre la discusión con el influencer Santi Maratea en plena grabación de un programa de televisión, un escándalo que obligó a pausar todo y terminó con ella entre lágrimas. Lejos de redoblar la apuesta, decidió bajarle el tono al conflicto y afirmó: "La pasamos espectacular".
Agregó: "Son las reglas del juego, hacer una pregunta e incomodar al otro. Tuvimos un desacuerdo, preguntas, incomodidades... Es un programa para charlar. No hubo un conflicto, era una persona hablándole a la otra. Fue una pregunta, él me respondió y se terminó. La grabación siguió su curso".
El cruce surgió porque el creador de contenido se sintió atacado por la comunicadora: "Me habló sobre una noticia mía, y yo lo que le pregunté fue: '¿Vos desde dónde te informás? ¿Como periodista te informás leyendo medios o haciendo investigaciones? Ahí me arrancó a decir 'Che, me estás acusando', y le digo 'No, no. No te acuso, te pregunto'".
"Ella no me acusó, pero habló de algo de lo que se me acusa", remarcó el joven, que se molestó cuando hablaron de las acusaciones públicas que enfrenta por, supuestamente, lucrar con las colectas solidarias.
Qué pasó entre Tini Stoessel y Santiago Maratea
El periodista Pepe Ochoa reveló los detalles del amorío que tuvieron la cantante Tini Stoessel y el influencer Santiago Maratea en la previa del casamiento de la cantante con Rodrigo de Paul. “Había un amigo común. Ella fue a un colegio en San Isidro y sus amigos compartían un grupo con Santi Maratea. Así linkearon y anduvieron. Se juntaban y armaban juntadas preboliches para que ellos estén juntos", detalló el mediático.