Tras el fuerte cruce, la China Ansa le respondió a Santi Maratea: "La pasamos..." La conductora explicó las razones detrás del picante intercambio con el influencer en el programa de Andy Kusnetzoff, detallando cómo empezó la discusión. Agregar C5N en









Los famosos tuvieron un cruce polémico en televisión. Redes sociales

La periodista Josefina "China" Ansa dio su versión sobre la discusión con el influencer Santi Maratea en plena grabación de un programa de televisión, un escándalo que obligó a pausar todo y terminó con ella entre lágrimas. Lejos de redoblar la apuesta, decidió bajarle el tono al conflicto y afirmó: "La pasamos espectacular".

Agregó: "Son las reglas del juego, hacer una pregunta e incomodar al otro. Tuvimos un desacuerdo, preguntas, incomodidades... Es un programa para charlar. No hubo un conflicto, era una persona hablándole a la otra. Fue una pregunta, él me respondió y se terminó. La grabación siguió su curso".

HABLA LA CHINA ANSA TRAS SU CRUCE CON MARATEACc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/riblQTK6FL — América TV (@AmericaTV) October 29, 2026 El cruce surgió porque el creador de contenido se sintió atacado por la comunicadora: "Me habló sobre una noticia mía, y yo lo que le pregunté fue: '¿Vos desde dónde te informás? ¿Como periodista te informás leyendo medios o haciendo investigaciones? Ahí me arrancó a decir 'Che, me estás acusando', y le digo 'No, no. No te acuso, te pregunto'".

"Ella no me acusó, pero habló de algo de lo que se me acusa", remarcó el joven, que se molestó cuando hablaron de las acusaciones públicas que enfrenta por, supuestamente, lucrar con las colectas solidarias.