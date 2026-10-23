23 de octubre de 2026 Inicio
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El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

El exdiputado quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de una conversación íntima con la One: reconoció en qué condiciones asistió al ciclo y lanzó fuertes acusaciones.

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Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.

En medio del escándalo judicial que enfrenta Facundo Moyano, un episodio ocurrido en el programa de Moria Casán volvió a poner al exdiputado en el centro de la escena mediática. Esta vez, por la difusión de un polémico audio privado en el que reconoció en qué condiciones había asistido al ciclo semanas atrás.

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Durante la emisión del programa de El Trece, la producción puso al aire una conversación que el exmarido de Eva Bargiela había mantenido con la One en la intimidad. En la grabación, Moyano hizo referencia a su polémica aparición televisiva, cuando llegó a La mañana con Moria, apenas media hora antes de que terminara el ciclo y se mostró errático al responder las preguntas sobre su situación sentimental y judicial.

"Moria, ya fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido. Y así y todo me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad", se lo escucha decir en el audio.

Facundo Moyano durante la entrevista en La mañana con Moria.

Facundo Moyano durante la entrevista en La mañana con Moria.

Sin embargo, su descargo no terminó ahí. Moyano también cuestionó el tratamiento mediático que recibió su relación y se mostró sumamente molesto por las preguntas que le hicieron a Candela sobre presuntos planes de casamiento y embarazo. "Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo, y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo. Lo inventó este tipo", lanzó, visiblemente enojado.

La acusación de Facundo Moyano y su preocupación por la salud de Candela Arizaga

En ese sentido, Facundo Moyano apuntó directamente contra un policía de apellido Ríos, a quien responsabilizó por las primeras versiones que circularon sobre el escándalo. Lejos contar con el escándalo, lanzó durísimas acusaciones contra él. "Ojalá algún día lo entrevisten para ver lo que es. Yo creo que habla y se van a dar cuenta de lo que es: extorsionador, chanta, violento y delincuente. No es un policía, es un delincuente", expresó.

A modo de cierre, el exdiputado dejó en claro su deseo de ponerle punto final a la polémica y comenzar una nueva etapa junto a Candela Arizaga, a quien señaló como su principal preocupación en medio del conflicto.

"Pero bueno, las pelotudeces se hicieron increíbles. Espero que termine pronto todo esto. En realidad, para mí ya terminó, lo principal era la salud de Candela", concluyó.

Facundo Moyano y Candela Arizaga.

Facundo Moyano y Candela Arizaga.

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