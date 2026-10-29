Pese al alerta del FMI, el riesgo país sigue alto y roza los 750 puntos

El índice medido por JP Morgan marca un leve retroceso respecto a la jornada de miércoles, aunque lejos de romper la barrera que preocupa al Gobierno. Por su parte, los bonos y activos locales cotizan mixtos.

El riesgo país sigue arriba de los 700 puntos.

En la jornada donde el Fondo Monetario Internacional ( FMI) le advirtió al Gobierno por la suba del riesgo país de cara al 2027 , el índice financiero medido por JP Morgan se ubica en los 749 puntos básicos. El dato marca un leve retroceso respecto a la jornada del miércoles, aunque sigue muy lejos de romper la barrera de los 700 que preocupa al Gobierno.

Los bonos en dólares subieron, pero el riesgo país se mantuvo arriba de los 750 puntos

“No quisiera especular sobre qué va a pasar de cara al futuro, pero nuestro consejo a Argentina es que siga reduciendo su riesgo país y para eso ha de continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas internacionales y reforzar la posición externa", explicó a primera hora de la jornada la portavoz el FMI en una conferencia de prensa.

En ese marco, los bonos en dólares suben en Wall Street, mientras que los ADRs operan mixtos. Banco Macro (+1,2%) y Loma Negra (+0,7%), se mueven al alza. Mientras que los que más bajan son: YPF (-1,7%), y Edenor (-0,7%).

En lo que respecta a la bolsa local, hay mayoría de avances liderados por Banco Macro (+2,4%), Loma Negra (+1,8%), y Cresud (+1,8%).

La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.542.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.660,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.571,14.