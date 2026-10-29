Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de octubre

El dólar oficial minorista opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, máximo histórico, mientras el riesgo país sigue por encima de los 700 puntos.

El dólar oficial se encamina a cerrar octubre al alza.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación, máximo histórico, tras una rueda de miércoles sin movimientos .

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 107% de los vencimientos y absorbió pesos para frenar la presión sobre el dólar

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos , el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado de más" por los mercados.

"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora" , insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500.

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.542.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.660,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.571,14.