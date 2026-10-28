"Se quedó en los 90": las polémicas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz

La actriz Andrea del Boca desató un conflicto en Villa Carlos Paz por sus altas pretensiones inmobiliarias para firmar contrato de cara a la temporada de verano 2027. La artista trabó las negociaciones por el hospedaje familiar y, en paralelo, se aseguró una plaza teatral histórica tras una fallida gestión de su colega Nazarena Vélez.
El periodista Pablo Layús detalló la situación habitacional de la actriz en un programa de streaming. "Están tratando de remontar la ida de Andrea de Boca Carlos Paz. Me parece que pidió unas condiciones que no dan más", contó el panelista sobre el estado crítico de las conversaciones.
Sobre la logística de hospedaje, Denise Dumas explicó la modalidad actual para las figuras del espectáculo. Las productoras entregan un presupuesto fijo para alquilar, y cada artista abona la diferencia de su propio bolsillo si desea comodidades superiores, a causa de los ajustes económicos del sector.
Frente a esta regla general, la protagonista de novelas rechazó opciones modernas en edificios a estrenar. Layús afirmó que la actriz exige mayores dimensiones estructurales: "...Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va".
Andrea del Boca le arrebató una sala clave a Nazarena Vélez
En paralelo a sus exigencias inmobiliarias, la intérprete protagoniza una contienda por los espacios escénicos principales de la ciudad. El periodista Nicolás Peralta reveló en América TV que Del Boca se adueñó del escenario del teatro Candilejas 2.
"En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano", explicó Peralta. Tras la falta de un acuerdo económico, Vélez mudó su obra al Teatro Del Sol.
Ante este escenario libre, la producción de Del Boca avanzó rápidamente para firmar los contratos de esa misma sala. La conductora Yanina Latorre analizó la maniobra y sentenció: "Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien".