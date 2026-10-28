29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

"Se quedó en los 90": las polémicas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz

Las condiciones que solicitó la actriz para instalarse durante el verano 2027 complicaron las negociaciones con las productoras. Además, la artista reservó una sala que históricamente ocupaba Nazarena Vélez en la plaza cordobesa.

Por
Andrea del Boca hará temporada en Carlos Paz.

Andrea del Boca hará temporada en Carlos Paz.

La actriz Andrea del Boca desató un conflicto en Villa Carlos Paz por sus altas pretensiones inmobiliarias para firmar contrato de cara a la temporada de verano 2027. La artista trabó las negociaciones por el hospedaje familiar y, en paralelo, se aseguró una plaza teatral histórica tras una fallida gestión de su colega Nazarena Vélez.

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.
Te puede interesar:

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

El periodista Pablo Layús detalló la situación habitacional de la actriz en un programa de streaming. "Están tratando de remontar la ida de Andrea de Boca Carlos Paz. Me parece que pidió unas condiciones que no dan más", contó el panelista sobre el estado crítico de las conversaciones.

Sobre la logística de hospedaje, Denise Dumas explicó la modalidad actual para las figuras del espectáculo. Las productoras entregan un presupuesto fijo para alquilar, y cada artista abona la diferencia de su propio bolsillo si desea comodidades superiores, a causa de los ajustes económicos del sector.

Frente a esta regla general, la protagonista de novelas rechazó opciones modernas en edificios a estrenar. Layús afirmó que la actriz exige mayores dimensiones estructurales: "...Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va".

Andrea del Boca le arrebató una sala clave a Nazarena Vélez

En paralelo a sus exigencias inmobiliarias, la intérprete protagoniza una contienda por los espacios escénicos principales de la ciudad. El periodista Nicolás Peralta reveló en América TV que Del Boca se adueñó del escenario del teatro Candilejas 2.

"En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano", explicó Peralta. Tras la falta de un acuerdo económico, Vélez mudó su obra al Teatro Del Sol.

Ante este escenario libre, la producción de Del Boca avanzó rápidamente para firmar los contratos de esa misma sala. La conductora Yanina Latorre analizó la maniobra y sentenció: "Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien".

Noticias relacionadas

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

Rating Cero

Andrea del Boca hará temporada en Carlos Paz.

"Se quedó en los 90": las polémicas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz

La reacción de Chechu Bonelli frente a los rumores de reconciliación.

La insólita respuesta de Chechu Bonelli tras los rumores de reconciliación con Facundo Pieres: "Soy demasiada mujer..."

Conmoción en Telefe: una figura clave se baja del programa.

Sorpresiva baja en MasterChef Celebrity: una figura clave deja el reality y ya buscan a su reemplazante

Sandra Mihanovich volvió a encender la pólemica sobre el premio que APTRA le entregó a Wanda Nara.

Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro que ganó Wanda Nara y se burló de ella por llamarlos "colegas"

Majo Favaron celebró la postura de la justicia.

Majo Favarón, la esposa de Lotocki, celebró el sobreseimiento y apuntó contra la fiscalía: "Alevosía contra Aníbal"

Antonio Banderas, Aitana y Alejandro Sánz. 

La conmoción de los famosos por la tragedia ferroviaria en España: solidaridad y mensajes de apoyo a las víctimas

últimas noticias

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el Movimiento Evita y en Ni Una Menos.

A 9 años del femicidio de Micaela García, comienza el juicio por coautoría contra Néstor Pavón

Hace 15 minutos
play
Maitena Toledo Dutour tiene 16 años y es de General Rodríguez. 

Una chance para Maitena: tiene parálisis cerebral y necesita viajar a México para recuperar su calidad de vida

Hace 18 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de octubre de 2026.

Loto Plus: 5 apostadores acertaron 5 números del Sale o Sale y se llevaron más de $8 millones

Hace 22 minutos
Se agotó la primera tanda de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro. 

Se agotó la primera tanda de entradas para la final de Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro: cómo sigue la venta

Hace 27 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de octubre de 2026.

Quini 6: un apostador se llevó más de $1.000 millones en el sorteo de La Revancha

Hace 29 minutos