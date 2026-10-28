"Se quedó en los 90": las polémicas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz Las condiciones que solicitó la actriz para instalarse durante el verano 2027 complicaron las negociaciones con las productoras. Además, la artista reservó una sala que históricamente ocupaba Nazarena Vélez en la plaza cordobesa. Por Agregar C5N en









Andrea del Boca hará temporada en Carlos Paz.

La actriz Andrea del Boca desató un conflicto en Villa Carlos Paz por sus altas pretensiones inmobiliarias para firmar contrato de cara a la temporada de verano 2027. La artista trabó las negociaciones por el hospedaje familiar y, en paralelo, se aseguró una plaza teatral histórica tras una fallida gestión de su colega Nazarena Vélez.

El periodista Pablo Layús detalló la situación habitacional de la actriz en un programa de streaming. "Están tratando de remontar la ida de Andrea de Boca Carlos Paz. Me parece que pidió unas condiciones que no dan más", contó el panelista sobre el estado crítico de las conversaciones.

Sobre la logística de hospedaje, Denise Dumas explicó la modalidad actual para las figuras del espectáculo. Las productoras entregan un presupuesto fijo para alquilar, y cada artista abona la diferencia de su propio bolsillo si desea comodidades superiores, a causa de los ajustes económicos del sector.

Frente a esta regla general, la protagonista de novelas rechazó opciones modernas en edificios a estrenar. Layús afirmó que la actriz exige mayores dimensiones estructurales: "...Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va".

Andrea del Boca le arrebató una sala clave a Nazarena Vélez En paralelo a sus exigencias inmobiliarias, la intérprete protagoniza una contienda por los espacios escénicos principales de la ciudad. El periodista Nicolás Peralta reveló en América TV que Del Boca se adueñó del escenario del teatro Candilejas 2.