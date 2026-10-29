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Liberaron a Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato: su provocador mensaje

La justicia dispuso el alta psiquiátrica de Hernán Claudio Di Carlo. Tras la liberación, al hijo de Roberto Pettinato le entregaron un botón antipánico. Por su parte, Bloquero rompió el silencio en redes.

Tras la liberación

Tras la liberación, la Justicia volvió a darle un botón antipánico a Homero y están citando a La Reini para volver a entregárselo.

Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.
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La información fue revelada por el periodista Rolando Barbano, quien dio a conocer la decisión judicial: "La Justicia acaba de liberar al acosador de Sofía 'La Reini' Gonet y Homero Pettinato".

En ese sentido, recordó que el hombre había sido detenido y posteriormente declarado inimputable por la Justicia, al considerar que no tenía la capacidad de comprender lo que había hecho. "Lo habían detenido y declarado inimputable", explicó.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA.

El caso había generado una fuerte repercusión pública después de que se viralizara un video en el que se veía a Bloquero en las inmediaciones de los estudios de OLGA, haciendo un gesto amenazante dirigido al hijo de Roberto Pettinato. A esto se sumó la denuncia de Gonet, quien aseguró haber sufrido situaciones de acoso por parte del hombre durante diez años.

Tras el escándalo, Hernán permaneció internado en un centro de salud de Junín, donde fue evaluado por profesionales que señalaron que estaba en condiciones de continuar con un tratamiento ambulatorio. A partir de esa evaluación, la Justicia dispuso su liberación.

Esta resolución le permite estar en la vía pública y regresar a su hogar. La decisión la tomó la jueza civil María Fabiana Patiño, aunque no le notificó al fiscal a cargo sobre la decisión tomada. "El funcionario judicial porteño volvió a entregarle un botón antipánico a Homero y están citando a La Reini para volver a entregárselo", agregó Barbano.

Gonet denunció que el hombre la acosó durante 10 años.

Gonet denunció que el hombre la acosó durante 10 años.

El insólito mensaje de Hernán Bloquero tras recuperar la libertad

Apenas recuperó la libertad, Hernán reapareció en sus redes sociales con una serie de historias en las que celebró su salida y mostró su entusiasmo por volver a estar en la calle. "Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca. Como podrán ver, estamos en plena calle", lanzó.

Lejos de quedarse solo con el festejo, aprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras a su ídolo, Néstor en Bloque, y anticipar lo que se viene en su carrera musical. "Prepárense que la cumbia NBLQ está más viva que nunca. Somos comando, dijo Renaldo. A estar pendientes a todo lo que se viene", expresó.

Hernán vía Instagram

Hernán vía Instagram

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