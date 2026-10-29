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La China Suárez y Mauro Icardi planean casarse: la confesión que le hicieron a un amigo y causó revuelo

Guido Zaffora reveló en DDM que la flamante pareja ya está ultimando los detalles para celebrar el amor. Dónde darán el sí y los pormenores de la fiesta.

La modelo y el futbolista tendrían fecha para pasar por el altar.

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La información fue revelada por Guido Zaffora, quien aseguró que el futbolista y la actriz ya tienen en mente el lugar donde les gustaría celebrar su unión. "Van por el plan de casarse. Quieren hacerlo en Argentina y se lo contaron a un amigo", comenzó diciendo el periodista, antes de brindar más detalles sobre la ceremonia.

De acuerdo con lo que contó el panelista, la pareja tendría intenciones de pasar por el altar durante los primeros meses de 2027. "Ya tienen el compromiso, se quieren casar a principios del año que viene", aseguró.

Sin embargo, pese al entusiasmo por dar el gran paso, los tiempos podrían convertirse en un obstáculo para concretar sus planes. "No les da el tiempo para organizar", explicó Zaffora, dejando entrever que la fecha todavía no estaría definida.

Por otro lado, el periodista reveló cómo imaginan ese día tan especial. Lejos de apostar por una boda multitudinaria y rodeada de lujos, el ex Galatasaray y la ex de Vicuña preferirían mantener un perfil más reservado y "hacer una ceremonia tranquila", acompañados por sus seres queridos.

La China Suárez subió una foto y despertó una nueva polémica con Benjamín Vicuña

La noche del último martes, Eugenia Suárez publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram para saludar a un amigo, y una de estas generó una nueva polémica con Benjamín Vicuña. En la última aparece el actor al fondo, con la cabeza cortada.

El saludo estaba dirigido al director de arte Tomás Garrahan, cercano a la actriz y compañero de reuniones familiares y distintas aventuras. "Feliz nacimiento, amigo bueno, gracioso, mágico. Te amo", escribió la novia de Mauro Icardi a lo largo de varias fotos, entre ellas una con copa en mano, otra con su hija Magnolia y otra de unas vacaciones con amigos.

La imagen que generó el revuelo está en blanco y negro y muestra a la actriz sentada en el pasto junto a Garrahan. Al fondo y a lo lejos se distingue a Vicuña con un bebé en brazos, que sería Magnolia o Amancio. El detalle llamativo es que el recorte dejó al actor sin cabeza, a pesar de las herramientas de edición disponibles.

El hallazgo fue encontrado por el usuario de Twitter La Cuenta del Gato. "La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamín Vicuña y cortarle la cabeza. ¿No se da cuenta?", escribió. Horas antes, Natalie Weber había contado en Intrusos que los hijos de la actriz y el actor retomarían las clases en el colegio al que iban antes de viajar a Turquía, tal como quería él. Además, Vicuña había dicho en el programa chileno Vértigo: "Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa".

China Suárez vía Instagram

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