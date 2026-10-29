Pidió un auto por aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: "Es un bombón, el universo me lo mandó" Una mujer se llevó una inesperada sorpresa al pedir un auto a través de una aplicación y descubrir que el conductor era un ganador del reality. El exhermanito no dudó en sumarse al video que la pasajera grabó para compartir el encuentro en las redes sociales. Agregar C5N en









Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.

Esteban Morais, conocido popularmente como "Bam Bam", volvió a llamar la atención en las redes sociales luego de protagonizar una situación que nadie esperaba. Una mujer pidió un auto a través de una aplicación de viajes y se llevó una enorme sorpresa al descubrir que quien estaba al volante era el exparticipante de Gran Hermano.

Sorprendida por el inesperado encuentro, la pasajera, llamada Flor, decidió registrar el momento con su celular y compartir su reacción en las redes sociales. El video no tardó en despertar la curiosidad de los usuarios, especialmente de quienes recordaban al mediático por su paso por el famoso reality que lo catapultó a la fama nacional, y comenzaron a preguntarse qué fue de su vida y a qué se dedica actualmente.

Mientras Bam Bam estaba frente al volante, la mujer bromeó al respecto. "Muchas veces una se enamora platónicamente del conductor por su perfil, y cuando te bajás y se da vuelta decís: 'Ay, no, ¿por qué me arruinaste lo platónico?'", lanzó entre risas.

Captura: web "Igual está casado, o en pareja, tenés una hija... Con todo el respeto a su pareja, pero bueno, es un bombonazo. El mejor conductor del mundo", agregó.

Antes de finalizar el recorrido, la mujer señaló la coincidencia: "¿Cuántas veces en tu vida te va a llevar un ex Gran Hermano?¿Entienden que es un ganador de Gran Hermano, y aparte en un viaje aleatorio que pedí en auto de aplicación... y el universo me lo mandó a mí? Me regalaste una re anécdota".

Esteban "Bam Bam" Morais: de ganar Gran Hermano a alejarse de la televisión para dedicarse a los negocios Captura web Tras consagrarse campeón de la quinta edición de Gran Hermano, Morais continuó ligado al mundo del espectáculo; de hecho, formó parte de Patinando por un sueño. Sin embargo, optó por cambiar su vida y volcarse de lleno a los negocios: invirtió en rubros gastronómicos e inmobiliarios, convirtiéndose en dueño de restaurantes ubicados en zona norte. Actualmente, además de dedicarse al trading, tal como trascendió, también se desempeña como conductor de autos de aplicaciones. En lo personal, Esteban mantiene una relación con Melisa Martin y se convirtió en papá de Martina, única hija de la pareja. Esteban "Bam Bam" con su hija Martina, vía Instagram.