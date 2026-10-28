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Majo Favarón, la esposa de Lotocki, celebró el sobreseimiento y apuntó contra la fiscalía: "Alevosía contra Aníbal"

La Justicia sobreseyó al cirujano en tres de las cinco causas iniciadas por expacientes al considerar que los hechos habían prescripto. Por su parte, su esposa celebró la resolución judicial y lanzó duras acusaciones contra las denunciantes: "Contradicciones y mentiras".

Carolina Gassmann
Majo Favaron celebró la postura de la justicia.

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Favarón contó que acompañó a su pareja durante la audiencia de este miércoles. Según relató, la decisión de asistir al juicio surgió durante una visita que hizo el día anterior al penal. "Era una audiencia importante y ayer, hablando con él en la visita, decidí acompañarlo. Así que hoy estuve presente", explicó.

Más allá de la importancia de la resolución judicial, Majo destacó uno de los momentos más significativos de la jornada: el encuentro con su pareja. “Pude abrazarlo”, expresó con entusiasmo.

Al ser consultada sobre cómo se encontraba Lotocki después de conocer el fallo, aseguró que el médico se mostró sereno y que mantuvo la misma actitud que durante sus declaraciones ante la Justicia. "Aníbal está muy tranquilo, él es tranquilo. Así como lo escuchan en sus declaraciones", sostuvo.

La esposa de Aníbal Lotocki cuestionó a la Fiscalía tras el sobreseimiento

Además de revelar cómo se encuentra su marido, Majo también se refirió a lo ocurrido durante la audiencia y defendió la decisión del tribunal. "El juez, muy claro y correcto. Lo explicó muy bien y además dejó en claro que Aníbal ya había sido sobreseído en la instrucción y la Fiscalía ignoró eso", manifestó.

En ese sentido, cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía señaló errores que llevaron las causas a juicio. "Error de la Fiscalía, y alevosía muy marcada contra Aníbal", lanzó.

Anibal Lotocki

Anibal Lotocki

Por otra parte, también apuntó contra las denunciantes y aseguró que existieron contradicciones en sus declaraciones. "Las denunciantes marcaron ciertas contradicciones y mentiras en sus testimonios. Un discurso muy igual y aprendido", sostuvo.

Finalmente, cuestionó las pruebas presentadas y señaló que las tres mujeres habían sido intervenidas por otros profesionales antes de la intervención con Lotocki. “No hay que olvidar que las tres se operaron con otros médicos antes de Aníbal y eso el tribunal lo tiene en cuenta”.

"Casi ninguna prueba aportada de que Aníbal Lotocki sea el causante de lo que dicen padecer", concluyó.

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