Yanina Latorre estalló contra la producción de su programa en pleno vivo y lanzó una furiosa advertencia: "No soy burra"

La conductora perdió la paciencia mientras realizaba una publicidad durante el ciclo de SQP y apuntó sin filtros contra su propio equipo por un detalle que la hizo enfurecer.

Yanina Latorre volvió a protagonizar un tenso momento al aire de Sálvese Quien Pueda, luego de estallar contra la producción de su propio programa por un error durante una publicidad. Fiel a su estilo, la conductora no se guardó nada y expresó su enojo frente a las cámaras.

No es la primera vez que Latorre manifiesta su malestar en vivo . Semanas atrás, se había quejado por la decisión del canal de grabar el programa durante un feriado , mientras que Intrusos, que también se emite por América TV, había salido en directo.

Esta vez, el conflicto se desató mientras realizaba una publicidad. En medio de la lectura para "vender", la conductora pronunció incorrectamente el nombre de un producto en inglés y, lejos de dejar pasar el error apuntó directamente contra quienes le habían preparado el texto.

Visiblemente molesta, Yanina les pidió que dejaran de escribirle las palabras con su pronunciación y lanzó una contundente frase: “Lo leí mal porque me lo ponen con la pronunciación y lo odio. Pónganlo que yo sé leer inglés, porque no soy burra”.

De esta manera, lo que parecía ser una publicidad más terminó convirtiéndose en un inesperado momento de tensión, con la conductora dejando en evidencia su fastidio con la producción del ciclo.

Yanina Latorre filtró los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Pensé en hacerlo con vos"

En las capturas de pantalla que Yanina mostró en Sálvese quien pueda aparece un primer contacto de la cantante gracias a la intervención de Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel y madre de sus hijos.

“Te molesto por lo siguiente: quisiera grabar el cover de una canción. Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo estos días”, inició Lynch. Emanuel respondió: “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”.

Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia.

Todo esto pasó el 5 de octubre y arreglaron para el viernes 9 de octubre. En la previa de ese día, Julieta Prandi habría agarrado el celular de su novio, lo habría leído, pero no actuó, según Yanina porque “esperaba a que él se lo cuente”. Latorre contó que él se fue a trabajar sin darle detalles y se armó el escándalo.

“El viernes, como ya sabía que iban a grabar, Julieta estuvo todo el día mirando las stories de Josefina”, agregó la conductora y fue entonces que ahí le pidió a Emanuel que no vuelva.

Las conversaciones siguieron a modo laboral y luego tuvieron un contacto más para acordar el comunicado que Lynch iba a publicar para desmentir todas las versiones. “Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo”, decía el chat.

“Hola Josefina. Estoy al tanto de lo que me contas. Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado. No puedo creerlo. Creeme que lo lamento mucho, de verdad”, respondió Ortega. Sin embargo, Lynch confesó su enojo en SQP porque no recibió ningún pedido de disculpas.