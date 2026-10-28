Sorpresiva baja en MasterChef Celebrity: una figura clave deja el reality y ya buscan a su reemplazante

Una figura importante del concurso de cocina se alejaría temporalmente del reality para sumarse a un nuevo proyecto. Su inesperada salida sacudió a Telefe.

Damián Betular habría tomado la decisión de dar un paso al costado en MasterChef Celebrity para sumarse a la temporada teatral de Hairspray en Mar del Plata. Su ausencia en el reality de cocina abrió un nuevo interrogante: ¿quién será el encargado de reemplazarlo en el jurado?

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La información fue revelada por Natalie Weber durante una emisión de Intrusos, donde sorprendió al contar los motivos detrás de la inesperada salida del reconocido pastelero. "Damián Betular abandona MasterChef porque se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes", aseguró la panelista.

Según trascendió, Betular se ausentaría durante todo enero y regresaría recién en febrero. Ante este escenario, la producción del programa ya estaría evaluando distintos nombres para ocupar temporalmente su lugar en el jurado, una decisión que podría traer importantes novedades al programa de Wanda Nara.

Entre los candidatos que estaría barajando la producción del reality aparecen Dolly Irigoyen y Donato Desantis. Sin embargo, ambas figuras tienen sus reclamos: Dolly ya habría explicado que el principal obstáculo para reincorporarse al programa son las largas horas de grabación. Donato, por su parte, no estaría interesado en volver a MasterChef.

Maru Botana se acercó a la estación de Mike Amigorena durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity este martes y encontró varios errores en la preparación del actor. La chef no dudó en corregirlo, y el intercambio que tuvieron generó un momento de tensión en una noche donde cada detalle podía repercutir en la permanencia en el certamen.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión.

El desafío consistía en elaborar un lemon pie a la altura de las mejores pastelerías, con masa, crema de limón y merengue. Amigorena se mostraba nervioso y recibió la ayuda inesperada de Botana, que lejos de dejar pasar los fallos se mostró exigente y lo corrigió más de una vez.

Al ver la preparación, lo primero que preguntó fue qué estaba haciendo. "La masa", respondió el actor. Ella le advirtió sobre el procedimient al decirle: "¿Por qué tanto abatidor? Leé bien la receta, no te podés equivocar", le indicó.

Mike Amigorena en MasterChef Redes sociales

Las correcciones continuaron con el merengue, cuando notó restos de yema en la clara. "No te puede quedar nada de amarillo en la clara", le advirtió. El actor iba a tirar todo y empezar de nuevo, pero ella lo frenó y le mostró cómo resolverlo sin desperdiciar ingredientes. "Con una cáscara sacale", le aconsejó.