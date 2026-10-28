IR A
IR A

Sorpresiva baja en MasterChef Celebrity: una figura clave deja el reality y ya buscan a su reemplazante

Una figura importante del concurso de cocina se alejaría temporalmente del reality para sumarse a un nuevo proyecto. Su inesperada salida sacudió a Telefe.

Conmoción en Telefe: una figura clave se baja del programa.

Conmoción en Telefe: una figura clave se baja del programa.

Damián Betular habría tomado la decisión de dar un paso al costado en MasterChef Celebrity para sumarse a la temporada teatral de Hairspray en Mar del Plata. Su ausencia en el reality de cocina abrió un nuevo interrogante: ¿quién será el encargado de reemplazarlo en el jurado?

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.
Te puede interesar:

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

La información fue revelada por Natalie Weber durante una emisión de Intrusos, donde sorprendió al contar los motivos detrás de la inesperada salida del reconocido pastelero. "Damián Betular abandona MasterChef porque se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes", aseguró la panelista.

Según trascendió, Betular se ausentaría durante todo enero y regresaría recién en febrero. Ante este escenario, la producción del programa ya estaría evaluando distintos nombres para ocupar temporalmente su lugar en el jurado, una decisión que podría traer importantes novedades al programa de Wanda Nara.

Entre los candidatos que estaría barajando la producción del reality aparecen Dolly Irigoyen y Donato Desantis. Sin embargo, ambas figuras tienen sus reclamos: Dolly ya habría explicado que el principal obstáculo para reincorporarse al programa son las largas horas de grabación. Donato, por su parte, no estaría interesado en volver a MasterChef.

Damián Betular dejará MasterChef.

Damián Betular dejará MasterChef.

"¿Qué es esto?": la fuerte reacción de Maru Botana ante un error garrafal en MasterChef

Maru Botana se acercó a la estación de Mike Amigorena durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity este martes y encontró varios errores en la preparación del actor. La chef no dudó en corregirlo, y el intercambio que tuvieron generó un momento de tensión en una noche donde cada detalle podía repercutir en la permanencia en el certamen.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión.

El desafío consistía en elaborar un lemon pie a la altura de las mejores pastelerías, con masa, crema de limón y merengue. Amigorena se mostraba nervioso y recibió la ayuda inesperada de Botana, que lejos de dejar pasar los fallos se mostró exigente y lo corrigió más de una vez.

Al ver la preparación, lo primero que preguntó fue qué estaba haciendo. "La masa", respondió el actor. Ella le advirtió sobre el procedimient al decirle: "¿Por qué tanto abatidor? Leé bien la receta, no te podés equivocar", le indicó.

Mike Amigorena en MasterChef

Mike Amigorena en MasterChef

Las correcciones continuaron con el merengue, cuando notó restos de yema en la clara. "No te puede quedar nada de amarillo en la clara", le advirtió. El actor iba a tirar todo y empezar de nuevo, pero ella lo frenó y le mostró cómo resolverlo sin desperdiciar ingredientes. "Con una cáscara sacale", le aconsejó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

últimas noticias

Cristiano Ronaldo ganó el primero de sus cinco Balones de Oro tras conquistar la Premier League y la Champions League.

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de todos los tiempos: dónde quedó Messi en el ranking

Hace 17 minutos
Conmoción en Telefe: una figura clave se baja del programa.

Sorpresiva baja en MasterChef Celebrity: una figura clave deja el reality y ya buscan a su reemplazante

Hace 32 minutos
Los empleados con menores sueldos se quedan sin dinero al día 10 de cada mes.

Más de la mitad de los empleados con sueldos bajos se queda sin plata antes del día 10 de cada mes

Hace 46 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre

Hace 58 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 29 de octubre

Hace 1 hora