Santiago del Moro se cansó de las críticas a Lionel Messi en Gran Hermano y cruzó a los participantes

Manuel Ibero había lanzado un fuerte comentario contra el capitán de la Selección espués de la trabajada victoria ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Anteriormente, Leandro Nigro también había apuntado contra el '10'.

"Tengan mucho respeto con los jugadores porque se los enaltece", pidió Santiago Del Moro a los participantes de GH

Al igual que en la edición pasada, los participantes de Gran Hermano pueden ver los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 y tras el sufrimiento uno de los hermanitos apuntó contra el rendimiento del capitán Lionel Messi, y Santiago Del Moro no dejó pasar la oportunidad para hacer un pedido especial defendiendo a los jugadores.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La Albiceleste clasificó a las semifinales luego de ganarle por 3 a 1 a Suiza, en tiempo suplementario , y con sufrimiento, Manuel Ibero hizo un análisis de lo que fue el choque y destacó el bajo rendimiento del rosarino.

Al escuchar esos comentarios, el conductor no dejó pasar la oportunidad de pedir que respetaran al equipo comandado por Lionel Scaloni y que logró la clasificación a la siguiente instancia donde se enfrentará ante Inglaterra.

“¡Qué manera de sufrir! Ahí los escuché hablando de los jugadores. Tengan en cuenta que tengan mucho respeto con los jugadores porque se los enaltece. Lo están dando todo y ya estamos en las semifinales ”, exigió Del Moro cuando se enfrentó a los participantes durante la última cena previa a lo que será la gala de eliminación del reality.

La crítica de Manuel Ibero contra Lionel Messi fue después del partido donde señaló que le capitán “ya no están en el nivel que en 2022” y en determina jugada indicó que “hace cinco años entraba", la pelota.

URGENTE: DEL MORO LE PIDIÓ A MANUEL QUE DEJE DE INSULTAR A MESSI Y A LA SELECCIÓN MANU AL 9009 #granhermano pic.twitter.com/8vsn3S5xyc

“En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. El Messi de 2022 se podía sacar a tres tipos de encima, el Messi de ahora, no”, sentenció Ibero, en una charla que tuvo en la cocina con varios de sus compañeros cuando la Selección recién había pasado a octavos de final.

MANUEL SIGUE HACIENDO COMENTARIOS CONTRA LEO MESSI



Manuel: “entraba hace 5 años….”

JC: “VAMOS MESSI”

Manuel: “que tiene de malo lo que digo? HACE 5 AÑOS ENTRABA (el gol de Messi)”

Ema: “pero que golazo de la araña”

Manuel: “eran todas a Messi, YA ESTA, AHORA PERDIÓ EL RÉCORD DE… pic.twitter.com/9VqtJHVMwJ — lautrolo (@itslautrolo) July 12, 2026

Ahora, luego de haber visto a la Argentina en cuartos de final, el participante insistió con sus cuestionamientos a Messi, directamente. “Hace cinco años entraba”, lanzó, luego de una fallida jugada del crack argentino. Al terminar el partido, insistió en cuestionar la estrategia de La Scaloneta. “Todas a Messi iban ahora que perdió el récord ese de los goles seguidos”, cuestionó.

Otro de los que había criticado a La Pulga, había sido Leandro Nigro recibió un fuerte rechazo que terminó con su salida tras haber trascendido que insultó a Messi. Aunque la frase no se terminó de escuchar del todo, varios de sus compañeros dieron fe de que el influencer dijo que lo que parece que se escuchó.