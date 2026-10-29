Superclásico: se suspendió la conferencia de prensa previa a Boca vs. River

La Liga Profesional anunció que el evento no se llevará a cabo ya que el Millonario "comunicó la decisión de no participar". Estaba previsto que se realice antes del partido, que se jugará el domingo en la Bombonera.

La Liga Profesional anunció que River no asistirá a la conferencia de prensa previa al Superclásico contra Boca , por lo que suspendió el evento que estaba previsto de cara al partido que se llevará adelante el domingo desde las 15 en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

En un comunicado, la Liga Profesional anunció la cancelación de la habitual conferencia de prensa tras la negativa del Millonario: "El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual #ConferenciaLPF previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarrollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento".

En tal sentido, remarcaron la preparación que se llevaba adelante. "Al igual que en todos los torneos, este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada , especialmente en el caso de los clásicos, y algo que se realiza desde hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones", señalaron.

"En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto" , agregaron en esta línea.

En tanto, la Liga Profesional hizo alusión a los diálogos con las dirigencias del equipo de La Ribera y el conjunto de Núñez: "Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios".

Por último, explicaron el objetivo de estos eventos. "Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'", marcaron.

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial

Boca y River usarán una pelota especial en el Superclásico del Torneo Clausura: estrenarán el nuevo balón Argentum Gambeta Derbi, que tiene un detalle especial. El mismo también será utilizado en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales.

La edición especial fue presentada por la marca alemana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde revelaron que el nombre del mismo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol argentino: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

El diseño combina distintos elementos que reflejan la esencia del fútbol nacional, por un lado, destacan gráficos inspirados en la icónica pelota Tango y también suma laureles, de color celeste, que evocan la consagración de la Selección Argentina en 1986.

Además, incluye el pequeño dibujo de una pelota con el número 10 rodeado, símbolo de los grandes ídolos que protagonizaron las tres Copas Mundiales de la FIFA conquistadas por la Selección Argentina.