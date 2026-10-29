29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Superclásico: se suspendió la conferencia de prensa previa a Boca vs. River

La Liga Profesional anunció que el evento no se llevará a cabo ya que el Millonario "comunicó la decisión de no participar". Estaba previsto que se realice antes del partido, que se jugará el domingo en la Bombonera.

Por
Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

Redes sociales

La Liga Profesional anunció que River no asistirá a la conferencia de prensa previa al Superclásico contra Boca, por lo que suspendió el evento que estaba previsto de cara al partido que se llevará adelante el domingo desde las 15 en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.
Te puede interesar:

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

En un comunicado, la Liga Profesional anunció la cancelación de la habitual conferencia de prensa tras la negativa del Millonario: "El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual #ConferenciaLPF previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarrollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento".

En tal sentido, remarcaron la preparación que se llevaba adelante. "Al igual que en todos los torneos, este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada, especialmente en el caso de los clásicos, y algo que se realiza desde hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones", señalaron.

Boca y River se enfrentarán por el Torneo Clausura 2026.

Boca y River se enfrentarán por el Torneo Clausura 2026.

"En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto", agregaron en esta línea.

En tanto, la Liga Profesional hizo alusión a los diálogos con las dirigencias del equipo de La Ribera y el conjunto de Núñez: "Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios".

Por último, explicaron el objetivo de estos eventos. "Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'", marcaron.

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial

Boca y River usarán una pelota especial en el Superclásico del Torneo Clausura: estrenarán el nuevo balón Argentum Gambeta Derbi, que tiene un detalle especial. El mismo también será utilizado en partidos seleccionados, algunos de ellos en instancias finales.

La edición especial fue presentada por la marca alemana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde revelaron que el nombre del mismo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol argentino: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

El diseño combina distintos elementos que reflejan la esencia del fútbol nacional, por un lado, destacan gráficos inspirados en la icónica pelota Tango y también suma laureles, de color celeste, que evocan la consagración de la Selección Argentina en 1986.

Además, incluye el pequeño dibujo de una pelota con el número 10 rodeado, símbolo de los grandes ídolos que protagonizaron las tres Copas Mundiales de la FIFA conquistadas por la Selección Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13.

Superclásico: Boca anunció cuándo se pondrán a venta las entradas para enfrentar a River

River le ganó a Racing en el Monumental.

Rumbo al Superclásico: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Racing

Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.

Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente

Fausto Vera se desgarró.

Alarma en River: Fausto Vera se desgarró y se perdería el Superclásico contra Boca

Enzo Fernández ratificó su deseo de regresar a River antes de retirarse.

Enzo Fernández aseguró que regresará a River antes de terminar su carrera: "Totalmente decidido"

El Torneo Clausura 2026 sufrirá modificaciones en los días.

Se adelanta la última fecha del Clausura por la visita de León XIV: cuándo se jugará

Rating Cero

Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.

Pidió un auto por aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: "Es un bombón, el universo me lo mandó"

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante look total black y un festejo íntimo.

"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

El insólito accidente de Nicole Neumann en un baño público.

Nicole Neumann reveló la pesadilla que vivió en un baño público: "Terminé llena de sangre"

La difamación contra Wanda Nara que desató la polémica.

Un famoso ventiló el pasado de Wanda Nara y desató la polémica: "Cuando dijo que era virgen, me cagué de risa"

El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.

De Star Trek a X-Men: las mejores películas y series de Patrick Stewart

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

últimas noticias

play

Seguí el debate en el Senado por la regulación del mercado del carbono

Hace 25 minutos
play
El Senado está presidido por Victoria Villarruel.

El Senado dio media sanción al RIIR y continúa con el debate por la regulación del mercado del carbono

Hace 26 minutos
El Niño golpeará más fuerte en los países subdesarrollados.

Advierten que el Súper Niño podría causar 373.000 muertes adicionales por calor extremo

Hace 36 minutos
Los integrantes de la Cámara de Diputados podrán ser monitoreados desde una plataforma creada por la UBA. 

La UBA creó una plataforma para ver los votos, proyectos e intervenciones de senadores y diputados

Hace 42 minutos
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning.

El Banco Central admitió presiones inflacionarias para fin de año y anticipó su estrategia cambiaria hacia 2027

Hace 49 minutos