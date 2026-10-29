29 de octubre de 2026 Inicio
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Se conocieron detalles de la autopsia de Nanci Godoy, la docente asesinada en Corrientes

La autopsia preliminar aportó las primeras conclusiones sobre las causas de su muerte. El abogado de la familia, Ariel Medina, confirmó que aguardan el informe forense definitivo para esclarecer el hecho.

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Nancy Godoy docente rural asesinada en Esquina, Corrientes.

El Instituto Médico Forense confirmó este jueves a los hijos de Nanci Goody, la maestra rural asesinada en Esquina, Corrientes, que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, cortes y puñaladas, además de lesiones defensivas en las manos. Según la Justicia, la víctima sufrió un ataque sexual perpetrado por uno de los capataces de la estancia El Curupí.

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Se trata de un informe preliminar, ya que el resultado completo estará disponible recién dentro de 12 días. La autopsia determinó que Godoy murió a causa de las heridas de arma blanca y los cortes en su cuerpo. "A primera vista, Nanci tenía en las manos heridas cortantes, por lo que se cree que se pudo haber defendido", explicó Adrián Salonia en el móvil de C5N desde Esquina. Los familiares de la docente siguen de cerca el proceso junto a los abogados, mientras que el Ministerio citó además a todas las partes involucradas en la causa.

El abogado penalista Gustavo Briend, representante de la familia, calificó el hecho como un crimen cometido con "salvajismo". Según relató al móvil de C5N, el cuerpo médico forense trabajó hasta altas horas de la madrugada con apoyo de especialistas de la Universidad del Nordeste y de la Universidad de Córdoba, y en su informe preliminar destacó que "en todos sus años de experiencia nunca habían visto un caso de tal magnitud".

Las pericias señalaron múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, signos de defensa de la víctima y, por tratarse de una muerte violenta de una mujer, el abogado advirtió que también debe investigarse la posibilidad de un abuso sexual.

Tanto los familiares como los vecinos de Esquina se movilizaron en busca de una investigación transparente. A través de marchas y convocatorias públicas, expresaron su dolor y exigieron respuestas bajo una consigna que se repite en pancartas y cánticos: "Justicia por Nanci". El pedido colectivo apunta a que el proceso judicial avance sin dilaciones y con claridad, en memoria de la maestra rural asesinada.

El hallazgo del cuerpo de la maestra rural de 52 años, tras 21 días de intensa búsqueda, conmocionó a todo el país. Se produjo el miércoles al mediodía, a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, dentro de la estancia El Curupí, donde trabajaba como suplente. Hasta el momento, la investigación judicial derivó en la detención de cinco personas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir las últimas horas de la víctima.

Caso Nanci Godoy: quiénes son los 5 detenidos y qué rol habrían tenido

Cinco personas permanecen detenidas por el femicidio de la docente de una escuela rural de Corrientes que estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Cuatro están imputadas como coautoras del crimen y la quinta enfrenta cargos por falso testimonio. La investigación busca determinar cómo ocurrió el asesinato y qué responsabilidad tuvo cada sospechoso.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dictó la prisión preventiva para los cinco acusados mientras se profundiza la recolección de pruebas y se esperan los resultados de distintos peritajes sobre los elementos secuestrados en los allanamientos.

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es el principal acusado. Es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela Rural N°626 en la que Godoy era directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio. Los testimonios lo ubicaron en una tapera a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, un lugar donde solía dormir. En ese lugar se encontraron prendas quemadas, que fueron secuestradas para estudios genéticos.

Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también es capataz vinculado a la estancia y está acusado de femicidio como coautor. Fue detenido el 22 de octubre. No se difundieron detalles sobre la función que habría tenido en el asesinato.

Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, fue detenido inicialmente por encubrimiento agravado, por contradicciones en sus declaraciones y un presunto ocultamiento de información. Con el avance de la causa, la Fiscalía le atribuyó femicidio como coautor material.

Rosa Leguizamón es la única mujer acusada por el homicidio. Se le atribuye homicidio simple en calidad de coautora. Vivía cerca de la escuela y fue una de las últimas personas que dijo haber visto a la docente. Una línea de investigación apunta a un posible engaño sobre el regreso de Godoy a Esquina durante el fin de semana de su desaparición. En su casa se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de la víctima. Podría declarar este viernes.

Ernesto Ezequiel Bordón, peón rural, es el único de los cinco que no está acusado por el homicidio. Se lo imputa por falso testimonio, ya que afirmó ante la Policía que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, y luego se retractó. Su abogado denunció que fue presionado y maltratado durante su detención. En su vivienda se hallaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, sujetos a peritajes.

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