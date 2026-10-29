El conmovedor gesto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con Lucas Trejo, que perdió a su familia tras el terremoto en Venezuela El futbolista argentino reveló la desconocida ayuda que recibió del capitán de Inter Miami y su esposa tras la trágica pérdida de su mujer y sus dos hijos en Venezuela. Por Agregar C5N en









El jugador argentino perdió a su familia tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio.

A cuatro meses del trágico terremoto que devastó parte de Venezuela en junio pasado, el defensor cordobés Lucas Trejo rompió el silencio para compartir su desgarrador testimonio. Durante la catástrofe natural, el futbolista se encontraba concentrado con el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira en Caracas, mientras que su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa permanecían en su hogar. Tras una angustiosa búsqueda de tres días entre los escombros, se confirmó el fallecimiento de toda su familia.

En medio del desolador panorama, rodeado de ruinas a 40 grados de calor y sin acceso a luz, agua ni alimentos, Trejo y un grupo de personas improvisaron la búsqueda incesante de sus seres queridos entre los restos del edificio. Fue en ese momento crítico cuando Antonela Roccuzzo, a través de su fundación, intervino de forma inmediata para enviarles insumos esenciales para montar un campamento con comida, bebida, carpas e incluso conexión a internet. "Se hizo muy presente y es algo que nunca voy a olvidar", expresó agradecido el jugador en Radio La Red.

LUCAS TREJO CONTÓ LA AYUDA QUE RECIBIÓ DE ANTONELA ROCCUZZO Y EL GESTO DE LIONEL MESSI QUE LO EMOCIONÓ



El futbolista argentino rompió el silencio con @MarcePalaciosMP para hablar por primera vez luego del terremoto en Venezuela donde fallecieron su esposa y sus dos hijos. pic.twitter.com/4FYMPOOQPQ — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) October 29, 2026 La ayuda de la familia Messi no concluyó en el lugar del desastre, ya que al regresar a Córdoba para refugiarse junto a sus seres cercanos, Trejo recibió la visita de "Bochi" Hoyos, hijo del exentrenador de Inter Miami Guillermo Hoyos. El joven arribó con dos valijas: una enviada por los empleados del club estadounidense con indumentaria y dinero reunido para asistirlo, y otra remitida directamente por Lionel Messi con su propia ropa y calzado. El astro rosarino envió dicho gesto de solidaridad personal mientras disputaba el Mundial con la Selección argentina.

Inmerso en un profundo proceso de duelo y refugiado en su fe cristiana, el defensor de 38 años confirmó que tomó la decisión de retirarse de la práctica profesional de fútbol. Trejo explicó que el deporte pasó a un segundo plano en su vida y que, sin la presencia de su esposa e hijos, perdió completamente el deseo de volver a competir en una cancha. Asimismo, destacó el constante respaldo recibido por parte de instituciones venezolanas como Monagas -club donde se coronó campeón- y del Inter Miami.

Finalmente, el futbolista resaltó la inmensa calidad humana de la pareja rosarina, valorando que hayan actuado con hechos concretos y sin buscar repercusión mediática en el momento más oscuro de su existencia. "Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo", reflexionó sobre la empatía recibida. Con la fortaleza recuperada para brindar su testimonio, concluyó manifestando su anhelo de viajar a Estados Unidos para abrazar personalmente a Messi y a todos los integrantes del club que lo acompañaron.