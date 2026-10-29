La alegría de Xuxa: será abuela por primera vez y lo celebró con una tierna publicación

La artista brasileña acompañó la noticia con fotografías de su hija y de su pareja, João Lucas, además de una ecografía. En el mensaje, repasó las veces que manifestó sus deseos de tener un nieto y le expresó a ambos la felicidad que siente por esta nueva etapa.

Xuxa y su hija Sasha, quien anunció que será mamá por primera vez.

La conductora brasileña Xuxa celebró en Instagram este jueves que será abuela por primera vez, luego de que su hija Sasha Meneghel anunciara que espera un bebé junto a su marido, el cantante João Lucas, y le dedicó un mensaje cargado de emoción.

En las fotografías que publicó aparecen Sasha y João Lucas junto a sus perros, además de una ecografía en la que se observa al bebé. Las imágenes acompañaron la confirmación del embarazo y recibieron numerosos mensajes de felicitación de seguidores, que celebraron la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Al recordar cuánto esperaba este momento, Xuxa contó que el deseo la acompaña desde que vio a su propia madre salir de la maternidad con Sasha en brazos y recordó su pensamiento de entonces: "Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos".

Tras el anuncio del primer embarazo de Sasha, Xuxa compartió una publicación con fotos de la ecografía.

En tono de humor, la presentadora reconoció que durante años insistió con el deseo de tener un nieto y hasta le pidió a su hija que lo hiciera realidad. "Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: 'Ahora ya puedo ser abuela'", escribió.

Xuxa también se disculpó por los videos que le enviaba para transmitirle sus ganas de convertirse en abuela. "Perdón por todas las veces que te mandé videos de chicos bailando, cantando, jugando con animales y te decía: 'Mirá a mi futuro nieto'", recordó al repasar aquellas situaciones cotidianas.

Xuxa compartió imágenes de Sasha y João Lucas junto a una ecografía del bebé. Instagram: /xuxameneghel

En otro tramo del mensaje, la artista se dirigió directamente a su hija y le expresó cuánto la quiere, además de dedicarle unas palabras a João Lucas, a quien definió como el yerno que le pidió a Dios. También celebró que el bebé llegará bajo su mismo signo zodiacal.

"Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo... Un ariano que va a ser muy amado", escribió.

Para cerrar la dedicatoria, la conductora resumió lo que significa esta noticia en su vida y agradeció la llegada de su primer nieto. "Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡Gracias!", expresó en el mensaje que compartió con sus seguidores, en el que celebró el comienzo de una nueva etapa.