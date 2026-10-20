El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

El actor de Hollywood Marc Singer fue internado de urgencia. El ícono de películas como V, Invasión Extraterrestre y El señor de las bestias, fue trasladado en ambulancia hacia un hospital de Los Ángeles.
El artista de 78 años padece un cuadro delicado de salud, desde el fin de semana, cuando requirió atención inmediata y tuvo que ser hospitalizado tras una severa descompostura física.
Si bien su familia no indicó cuál es su estado, ni tampoco emitió comunicado sobre un diagnóstico del intérprete, en las últimas imágenes en la vía pública se lo vio muy deteriorado.
De acuerdo con información publicada inicialmente por el portal estadounidense TMZ, los médicos le practicaron varios exámenes y decidieron mantenerlo bajo observación durante unas horas.
Quién es Marc Singer
El actor Marc Singer nació en Vancouver y se crio en Estados Unidos, y construyó una destacada trayectoria audiovisual con producciones como El señor de las bestias (1982) y participó en diversos proyectos televisivos. Entre 1983 y 1985 se hizo famoso por protagionar V, Invasión Extraterrestre, donde interpretó al reportero Mike Donovan, quien luchaba contra las "Visitantes", una raza alienígena con apariencia humana pero se transformaba en reptiles gigantes.