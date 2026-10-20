El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre" El actor canadiense, reconocido por interpretar al reportero Mike Donovan en V, Invasión Extraterrestre, atraviesa un delicado estado de salud. Tiene 78 años. Por Agregar C5N en









Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud. Redes sociales

El actor de Hollywood Marc Singer fue internado de urgencia. El ícono de películas como V, Invasión Extraterrestre y El señor de las bestias, fue trasladado en ambulancia hacia un hospital de Los Ángeles.

El artista de 78 años padece un cuadro delicado de salud, desde el fin de semana, cuando requirió atención inmediata y tuvo que ser hospitalizado tras una severa descompostura física.

Si bien su familia no indicó cuál es su estado, ni tampoco emitió comunicado sobre un diagnóstico del intérprete, en las últimas imágenes en la vía pública se lo vio muy deteriorado.

De acuerdo con información publicada inicialmente por el portal estadounidense TMZ, los médicos le practicaron varios exámenes y decidieron mantenerlo bajo observación durante unas horas.