De Star Trek a X-Men: las mejores películas y series de Patrick Stewart

El actor británico Patrick Stewart falleció este jueves a los 86 años. Fue el protagonista de películas icónicas de ciencia ficción como Star Trek a X-Men.
El artista británico fue un referente de la ciencia ficción moderna, donde interpretó personajes icónicos como el Capitán Jean-Luc Picard y el Profesor Charles Xavier.
El actor británico Patrick Stewart falleció este jueves a los 86 años. Fue el protagonista de películas icónicas de ciencia ficción como Star Trek a X-Men.
Sir Patrick Stewart fue uno de los artistas más icónicos de su generación. Empezó en el teatro shakesperiano y se hizo conocido por inmortalizar a personajes fundamentales de la cultura pop como el Capitán Jean-Luc Picard y el Profesor Charles Xavier.
Entres sus filmes más reconocidos se encuentran Excalibur (1981), Dune (1984), Star Trek: Primer Contacto (Star Trek: First Contact, 1996), la saga X-Men (2000 - 2014), Green Room (2015) y Logan(2017).
El actor británico Patrick Stewart se inmortalizó a lo largo de siete temporadas en la serie Star Trek: La Nueva Generación y en diversas entregas cinematográficas, que se iniciaron con Star Trek Generations en 1994, donde Stewart interpretó al capitán Jean-Luc Picard.
Años más tarde, volvió a ponerse en la piel del personaje para la aclamada Star Trek: Picard de Paramount+, un regreso que concluyó en su tercera y última temporada en abril de 2023 y le valió el premio Critics' Choice Super Award al Mejor Actor de Ciencia Ficción/Fantasía.