IR A
IR A

De Star Trek a X-Men: las mejores películas y series de Patrick Stewart

El artista británico fue un referente de la ciencia ficción moderna, donde interpretó personajes icónicos como el Capitán Jean-Luc Picard y el Profesor Charles Xavier.

El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.

El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.

Redes sociales
La voz de Juan y Juan le puso música a los años 70 y a las grandes telenovelas argentinas.
Te puede interesar:

Murió Juan Marcelo, voz del dúo Juan y Juan, ícono de la música argentina de los 70

Sir Patrick Stewart fue uno de los artistas más icónicos de su generación. Empezó en el teatro shakesperiano y se hizo conocido por inmortalizar a personajes fundamentales de la cultura pop como el Capitán Jean-Luc Picard y el Profesor Charles Xavier.

Entres sus filmes más reconocidos se encuentran Excalibur (1981), Dune (1984), Star Trek: Primer Contacto (Star Trek: First Contact, 1996), la saga X-Men (2000 - 2014), Green Room (2015) y Logan(2017).

Jean-Luc Picard: el capitán que marcó a generaciones

El actor británico Patrick Stewart se inmortalizó a lo largo de siete temporadas en la serie Star Trek: La Nueva Generación y en diversas entregas cinematográficas, que se iniciaron con Star Trek Generations en 1994, donde Stewart interpretó al capitán Jean-Luc Picard.

Años más tarde, volvió a ponerse en la piel del personaje para la aclamada Star Trek: Picard de Paramount+, un regreso que concluyó en su tercera y última temporada en abril de 2023 y le valió el premio Critics' Choice Super Award al Mejor Actor de Ciencia Ficción/Fantasía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

Conmoción en el cine.

Murió a los 93 años un reconocido actor que brilló en Hollywood: conmoción en el cine

El hecho quedó grabado.

Asaltaron a una leyenda de la televisión a la salida de un cajero automático

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

últimas noticias

play

Seguí el debate en el Senado por la regulación del mercado del carbono

Hace 24 minutos
play
El Senado está presidido por Victoria Villarruel.

El Senado dio media sanción al RIIR y continúa con el debate por la regulación del mercado del carbono

Hace 25 minutos
El Niño golpeará más fuerte en los países subdesarrollados.

Advierten que el Súper Niño podría causar 373.000 muertes adicionales por calor extremo

Hace 35 minutos
Los integrantes de la Cámara de Diputados podrán ser monitoreados desde una plataforma creada por la UBA. 

La UBA creó una plataforma para ver los votos, proyectos e intervenciones de senadores y diputados

Hace 41 minutos
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning.

El Banco Central admitió presiones inflacionarias para fin de año y anticipó su estrategia cambiaria hacia 2027

Hace 48 minutos