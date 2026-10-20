La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

El cantante atraviesa un profundo pesar y compartió en sus redes sociales una desgarradora despedida que conmovió a sus seguidores.

El cantante de cumbia El Polaco atraviesa un profundo dolor familiar tras la muerte de su abuela, noticia que dio a conocer este martes a través de sus redes sociales. El artista compartió una emotiva fotografía sosteniendo la mano de la mujer y le dedicó unas palabras de despedida.

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Ezequiel Cwirkaluk , conocido artísticamente como El Polaco, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram para expresar su tristeza. “Gracias por todo lo que me diste e hiciste por mí y la familia” , escribió el referente de la música tropical argentina.

En su mensaje, el intérprete dejó en evidencia el profundo vínculo que mantenía con su abuela y el cariño que sentía por ella. “Te voy a amar toda la vida abuelita hermosa” , expresó, en una declaración que conmovió a quienes siguen su carrera musical.

La frase más desgarradora llegó cuando El Polaco reveló que estuvo junto a su abuela en sus últimos momentos de vida. “Te fuiste en mis manos y ahora estás con papi, el abuelo y el tío... Ya está, basta de sufrir” , manifestó el cantante, haciendo referencia también a otros familiares fallecidos.

Además de atravesar este difícil momento familiar, El Polaco viene experimentando una importante transformación física que mostró recientemente en sus redes sociales . El cantante, uno de los principales exponentes de la movida tropical, comparte su evolución con los casi 3 millones de seguidores que reúne en Instagram.

En las ùltimas semanas, el artista sorprendió al publicar una fotografía frente al espejo en la que dejó ver los resultados de su entrenamiento físico. La imagen reflejó el trabajo que viene realizando para definir su musculatura y mejorar su condición física.

El proceso cuenta con el acompañamiento de Soledad Cristiano, especialista en fitness con quien el cantante trabaja para alcanzar sus objetivos. Junto a la imagen de su transformación, El Polaco escribió: “De a poquito llegando a la meta”, dejando en claro su satisfacción con los avances.

El Polaco mostró su cambio físico.

El referente de la cumbia argentina decidió modificar sus hábitos hace un tiempo y comenzó a documentar parte de ese recorrido en Instagram. Sus publicaciones muestran una faceta vinculada al entrenamiento, el bienestar y la disciplina, además de su habitual actividad musical.