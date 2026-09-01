El inesperado romance de Tini Stoessel con Santiago Maratea: cuándo fue

El periodista Pepe Ochoa reveló los detalles del amorío que tuvo la artista con el mediático, en la previa de su casamiento con Rodrigo de Paul.

El escándalo con Tini Stoessel y sus padres sacó a la luz ciertos secretos que antes no se sabían y ahora le destaparon un romance: la artista tuvo un amorío fugaz con el influencer Santiago Maratea . Esto sorprendió porque en su momento lo habían negado. ¿Cuándo fue?

Escándalo: se supo por qué Tini Stoessel permitió que se filtrara la auditoría a su padre

La información la confirmó el periodista Pepe Ochoa al aire de LAM donde expuso cómo habían hecho los famosos para tener encuentros sin que nadie se entere y detalló que no fue una sola vez, sino que estuvieron juntos un tiempo .

Pero aclaró que nunca salió a la luz porque fue poco el tiempo total: No trascendió más que un touch and go de unos meses. Fue en la época en la que estábamos saliendo de la pandemia. Justo en ese momento. Postpandemia, Tini y Santi se encontraron un tiempo. Anduvieron y no fue más que eso”.

“Había un amigo común. Ella fue a un colegio en San Isidro y sus amigos compartían un grupo con Santi Maratea. Así linkearon y anduvieron. S e juntaban y armaban juntadas preboliches para que ellos estén juntos ”, sumó.

La cantante Tini Stoessel continúa la guerra con sus padres y ahora se dio a conocer el humillante pedido que le hizo su madre Mariana Muzlera cuando recién comenzaba su carrera, al cual ella tuvo que acceder. El objetivo era para que “sea más fina”.

Fue la periodista Connie Ansaldi quien reveló que tuvo una conversación con la madre de la artista y le contó el pedido que le hizo que la descolocó. En ese momento, Gerardo Rozín conducía el programa en Telefe llamado La Peña de Morfi.

“Tini vino con la mamá y a mí me sorprendió mucho porque la mamá me cuenta que le está haciendo borrar los tatuajes a Tini, ya le había borrado tres tatuajes”, reveló y causó indignación en las redes sociales.

Y agregó: “En ese momento, a Tini la auspiciaba Valentino, salía con el modelo Pepe, tenía como una línea Carolina Herrera. Es mucho más fino, más elegante, no puede andar uno con tatuajes”.