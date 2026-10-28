Fuerte denuncia contra Ulises Bueno tras el conflicto judicial con su ex por la cuota alimentaria de su hija

La madre exige un aumento del aporte económico para Alma, mientras su abogada cuestionó la actitud del cantante y reveló que la mediación terminó sin acuerdo.

El cantante Ulises Bueno enfrenta un nuevo conflicto judicial con Melissa Torres , su expareja y madre de su hija Alma , por un reclamo de aumento de la cuota alimentaria. La disputa tomó estado público este miércoles, luego de que la abogada de la mujer revelara que la mediación terminó sin acuerdo.

La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

La letrada Luciana Ulla habló con el periodista Juan Etchegoyen , y cuestionó la actitud del cantante de cuarteto. “Esto es injusto”, expresó al referirse a las críticas que recibió su representada por exigir una actualización del dinero destinado a su hija.

Según explicó la abogada en Mitre Live, el enfrentamiento se arrastra desde 2023 y el pedido de incremento fue presentado hace dos meses. Además, denunció una situación incómoda durante la audiencia y sostuvo que Ulises Bueno cuenta con los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de Alma.

Melissa Torres reclama un aumento de la cuota alimentaria que recibe para la crianza de Alma, la hija que comparte con Ulises Bueno. Su abogada, Luciana Ulla, precisó cuándo comenzó el conflicto: “Desde el año 2023 venimos con esta problemática y hace dos meses pedí el incremento de cuota alimentaria” .

En declaraciones con Juan Etchegoyen, la representante legal confirmó que la reciente audiencia de mediación terminó sin acuerdo. También aseguró que Melissa busca resolver el reclamo sin profundizar el enfrentamiento con el cantante, aunque considera indispensable actualizar el aporte económico.

La abogada reveló el impacto emocional que atraviesa su clienta por los cuestionamientos públicos. “Melissa está muy triste con todo esto porque en las redes sociales fue castigada y ella tiene todo el derecho de llevar adelante lo que corresponde para su hija. Esto es injusto”, manifestó.

Luciana Ulla también cuestionó una situación ocurrida durante la audiencia judicial. “Cuando llegamos estaba este señor sacándose fotos con sus fans y pedí que no lo hicieran a metros de la audiencia”, relató. Luego apuntó a la capacidad económica del músico: “Este señor cuenta con los medios suficientes y son las necesidades de su hija. No alcanza solamente con la voluntad de una parte”.

Ulises y su hija Alma.

Sobre la situación de Melissa Torres, la letrada explicó que su representada dedica gran parte de su tiempo al cuidado de Alma y busca generar ingresos mediante contenido para redes sociales. “Ella ha relegado todo su tiempo a la crianza de su hija”, afirmó, y remarcó que el reclamo responde a las responsabilidades económicas de la paternidad.

Finalmente, Ulla insistió en que la cuota alimentaria constituye un derecho de la hija y no una disputa personal entre los adultos. “Hay que ejercer este derecho sin miedo y no se está pidiendo, se está exigiendo el derecho que viene con la persona por ser padre”, sostuvo. Por ahora, el reclamo continúa sin resolución judicial informada y no se difundió la versión de Ulises Bueno.