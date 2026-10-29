Escándalo en plena grabación de un programa: una fuerte pelea entre dos famosos terminó con llanto y tuvieron que frenar todo

Un comentario de la periodista habría desatado la furia del influencer. La situación se volvió tan tensa que la producción debió interrumpir el rodaje durante varios minutos. ¿De quiénes se trata?

En medio de la grabación de PH Podemos Hablar, se vivió un tenso momento entre La China Ansa y Santiago Maratea , dos de los invitados del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff . Fue en Intrusos donde revelaron los detalles del explosivo cruce que protagonizaron en plena grabación del programa y que habría obligado a interrumpirlo durante varios minutos.

Según trascendió, el conflicto comenzó durante una dinámica de preguntas entre los participantes. En ese contexto, l a periodista le hizo un comentario picante al influencer sobre la colecta que encabezó para recaudar fondos destinados a saldar las deudas de Independiente, una iniciativa en la que participaron miles de hinchas del club.

Sin embargo, la pregunta no habría caído nada bien en Maratea, quien reaccionó con enojo y protagonizó un tenso intercambio con la periodista. La situación habría escalado a tal punto que la producción decidió detener la grabación porque ella amenazó con abandonar el estudio.

" Explotó todo cuando la China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, él se enojó muchísimo y pararon la grabación. La China se angustió mucho y lloró por esta situación" , relató el cronista de Intrusos que se encontraba en la puerta del estudio.

La grabación se retomó unos minutos más tarde: " Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos muy fuertes, se enojó mucho Maratea".

LA CHINA ANSA ESTALLÓ EN LLANTO EN LA GRABACIÓN DE PH @intrusos #Intrusos26Años https://t.co/gwzPoxMFW5 — América TV (@AmericaTV) October 29, 2026

Qué dijo la China Ansa sobre los dichos de Nora Colosimo

La China Ansa salió con los tapones de punta contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, luego de que publicara un enigmático en sus redes sociales en el que la vinculó sentimentalmente con Pablo Migliore.

“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, comenzó molesta frente a la cámara de SQP. En ese sentido contó que se enteró el sábado por la tarde, mientras estaba con su familia: “Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”.

Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara.

Asimismo, la periodista desmintió la versión y explicó que lo que más le molestó fue la panelista, nunca la contactó para chequear la información antes de subirla a la red. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer”, cuestionó la China Ansa. “Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' Es una locura, no sé por qué”, aseveró.

Frente a la consulta del Cronista sobre si Wanda Nara puede haber estado involucrada, Ansa explicó: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”. Y agregó: “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”.

A modo de cierre, la China aseguró que la publicación de Nora le trajo problemas. Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas", concluyó.