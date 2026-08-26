"Tengo un ángel a mi lado": la emotiva despedida de Miley Cyrus a su madrina Dolly Parton La estrella pop dejó un mensaje en redes sociales a la cantante country que falleció a los 80 años, con quien tuvo un vínculo familiar y artístico a partir de "Hannah Montana". Agregar C5N en









La cantante de country asumió el rol de madrina de Miley Cyrus y participaron juntas en la serie Hannah Montana. Redes sociales

La muerte de Dolly Parton, a los 80 años, tras una corta lucha contra el cáncer llenó de dolor a la industria de la música y dejó una espacio vació para muchas figuras como Miley Cyrus, de quien fue madrina artística: "Tengo un ángel en el cielo".

La cantante dejó un sentido mensaje en sus redes a modo de despedida de quien consideraba su "tía" y mentora. "El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour, en nuestros corazones", escribió en Instagram.

"Lo que sé es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido", recordó la intérprete de Wrecking Ball.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) "Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa de mí. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente", concluyó Cyrus en redes.

"Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos", cerró Miley, junto a otros famosos como Paul McCartney, Mick Jagger, Beyoncé y Taylor Swift.