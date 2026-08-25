IR A
IR A

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..."

Majo Riera habló con Ángel de Brito sobre el noviazgo de los actores, que salieron entre 2015 y principios de 2016. También reveló que su hija y Tini Stoessel tienen "algo pendiente".

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.

Redes sociales

La mamá de Lali Espósito fue contundente a Mariano Martínez, con quien su hija tuvo una relación hace años, y le dedicó palabras breves pero contundentes. "No tuve vínculo", disparó sin filtros la mujer.

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.
Te puede interesar:

Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano y desató un escándalo

Majo Riera habló del exnovio de la cantante durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi y se encargó de dejar en claro que le fue imposible construir una relación con el actor, cuyo noviazgo con Lali nació cuando grababan Esperanza Mía. "NN o MM. No, no tengo opinión de Mariano, no lo conocí", reconoció.

La revelación dejó a todo el estudio paralizado. El conductor siguió indagando y preguntó si le había hecho cosas feas a la artista, pero ella detalló: "La verdad que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco. No se daba el vínculo".

La mamá de Lali se separó de su esposo tras más de 30 años de matrimonio en diciembre de 2020, en el inicio de su tratamiento contra el cáncer de mama. Lleva años trabajando junto a su hija como actriz y cantante y fundó su empresa Cinemática Films, con la que desarrolla contenidos de ficción y proyectos para televisión y plataformas.

Lali Espósito y Tini Stoessel, ¿juntas en un nuevo proyecto?

La mamá de Lali Espósito, Majo Riera, también le reveló a Ángel de Brito que su hija y Tini Stoessel tienen pendiente una presentación en conjunto: "Tienen pendiente algo". La productora sostuvo que su hija mantiene una "relación bárbara" con su colega, aseguró que "tienen la intención de trabajar juntas" y sugirió que "sería lindo" que pueda estar como invitada en River.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

últimas noticias

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Hace 11 minutos
Sergio Massa estuvo en Rosario.

Massa reapareció en Rosario y envió un mensaje al peronismo: "La unidad es lo más importante"

Hace 17 minutos
El momento en el que la víctima es atacada en Copacabana.

Horror en Brasil: lo acusaron falsamente de robar una bicicleta y lo lincharon hasta la muerte

Hace 21 minutos
Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Hace 24 minutos
El predio cerró sus puertas en marzo de 2025.

Pusieron a la venta cuatro pingüinos del Aquarium de Mar del Plata para pagar deudas

Hace 1 hora