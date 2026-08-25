La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..." Majo Riera habló con Ángel de Brito sobre el noviazgo de los actores, que salieron entre 2015 y principios de 2016. También reveló que su hija y Tini Stoessel tienen "algo pendiente". Agregar C5N en









La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez. Redes sociales

La mamá de Lali Espósito fue contundente a Mariano Martínez, con quien su hija tuvo una relación hace años, y le dedicó palabras breves pero contundentes. "No tuve vínculo", disparó sin filtros la mujer.

Majo Riera habló del exnovio de la cantante durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi y se encargó de dejar en claro que le fue imposible construir una relación con el actor, cuyo noviazgo con Lali nació cuando grababan Esperanza Mía. "NN o MM. No, no tengo opinión de Mariano, no lo conocí", reconoció.

La revelación dejó a todo el estudio paralizado. El conductor siguió indagando y preguntó si le había hecho cosas feas a la artista, pero ella detalló: "La verdad que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco. No se daba el vínculo".

LA MAMÁ DE LALI NINGUNEÓ A MARIANO MARTÍNEZ



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