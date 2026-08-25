La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..."

La mamá de Lali Espósito fue contundente a Mariano Martínez, con quien su hija tuvo una relación hace años, y le dedicó palabras breves pero contundentes. "No tuve vínculo", disparó sin filtros la mujer.
Majo Riera habló del exnovio de la cantante durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi y se encargó de dejar en claro que le fue imposible construir una relación con el actor, cuyo noviazgo con Lali nació cuando grababan Esperanza Mía. "NN o MM. No, no tengo opinión de Mariano, no lo conocí", reconoció.
La revelación dejó a todo el estudio paralizado. El conductor siguió indagando y preguntó si le había hecho cosas feas a la artista, pero ella detalló: "La verdad que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco. No se daba el vínculo".
La mamá de Lali se separó de su esposo tras más de 30 años de matrimonio en diciembre de 2020, en el inicio de su tratamiento contra el cáncer de mama. Lleva años trabajando junto a su hija como actriz y cantante y fundó su empresa Cinemática Films, con la que desarrolla contenidos de ficción y proyectos para televisión y plataformas.
Lali Espósito y Tini Stoessel, ¿juntas en un nuevo proyecto?
La mamá de Lali Espósito, Majo Riera, también le reveló a Ángel de Brito que su hija y Tini Stoessel tienen pendiente una presentación en conjunto: "Tienen pendiente algo". La productora sostuvo que su hija mantiene una "relación bárbara" con su colega, aseguró que "tienen la intención de trabajar juntas" y sugirió que "sería lindo" que pueda estar como invitada en River.