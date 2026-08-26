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Se revelaron los importantes negocios que el hermano de Tini Stoessel habría montado con su dinero: "¿De qué trabaja?"

En medio de la polémica por los resultados de la auditoria la artista habría descubiertos los negocios de su hermano.

Los importantes negocios que Fran habría montado con el dinero de Tini

Los importantes negocios que Fran habría montado con el dinero de Tini

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Tini Stoessel comenzó a tomar noción del dinero que generó a lo largo de toda su carrera y ordenó que se investigue el capital que generó durante toda su carrera. No solo habría descubierto los malos manejos de su padre, sino también los de su hermano.

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De acuerdo con información revelada por Infobae, la artista pidió que se realice una auditoría sobre las cuentas que manejaba su papá y ex representante, Alejandro Stoessel.

Los resultados preliminares habrían sido la bomba que terminó de detonar el conflicto familiar: encontraron sociedades a nombre de su padre y de su hermano, a pesar de que habría sido ella quien generó gran parte de ese dinero.

Paula Varela fue quien se refirió al tema y reveló que Tini comenzó a prestar atención a los negocios que hacía su hermano y a preguntarse de dónde provenía el dinero para llevarlos adelante.

Los resultados de la auditoría no solo habrían revelado irregularidades en la administración de su padre, sino también la titularidad de importantes emprendimientos comerciales que figurarían a nombre de Fran.

"Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, que Fran tiene muchos boliches, uno de ellos es el Banana de Madrid”, amplió la periodista sobre uno de los locales nocturnos que posee el joven en España.

Frente a esta situación, la reacción de la artista fue cuestionar los ingresos reales de su hermano. “Entonces lo que ella se pregunta en un punto es: perfecto, todo esto está a nombre de él, ¿de dónde lo hizo si no trabaja Fran?”, explicó.

De acuerdo con las palabras de la panelista, la indignación se originó cuando Tini comenzó a sospechar que su familia montó todos estos negocios con los fondos generados a lo largo de sus más de diez años de shows y sin su consentimiento. "Todo esto se hizo con mi dinero pero está a nombre de otras personas", agregó Paula sobre la frase que detonó la interna.

"De qué trabaja", la frase que habría desencadenado la furia de la artista.

Emprendimientos y sociedades de Fran Stoessel

De acuerdo con lo trascendido, Fran Stoessel figura como propietario de varios emprendimientos comerciales y boliches en el exterior: una sucursal del boliche Banana en Madrid y un importante local gastronómico llamado Sendero, ubicado en la zona de la Costanera de Buenos Aires.

Además, de tener vínculos en sociedades internacionales como QVT Management, una sociedad radicada en Estados Unidos compartida con su padre Alejandro Stoessel y vinculada a la facturación de contratos y acuerdos comerciales de la carrera de Tini.

Fran durante la inauguración de Sendero.

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